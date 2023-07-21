Армани считает эту вещь альфой и омегой гардероба: «правильная» модель должна быть у каждой

"Я всегда считал белую футболку альфой и омегой модного алфавита", - признавался Джорджио Армани. Не разделяешь восторг кутюрье? Скорее всего, дело в том, что ты до сих пор не нашла идеальную модель. И нет, не все они одинаковые!

Расставляем акценты

Не забудь про длинную футболку в следующий раз, когда наденешь свитшот, худи или укороченный свитер. Выглядывающая ткань добавит образу изюминку, щепотку небрежности и сбалансирует общую "мешковатость". А дополнительный слой одежды в начале весны точно не будет лишним. Та же схема и с воротником − небольшая, но выразительная полоска легко "разбавит" незатейливый look.

Играй с деталями

Белая футболка - как чистый лист, на котором можно нарисовать что угодно. А еще к нему можно запросто добавить какой-нибудь элемент, например, надеть ремень любой формы, дизайна, текстуры и оттенка. Так ты делаешь акцент именно на этой детали, футболка в таком случае - лишь фон. И вообще белая футболка здорово укрощает сложные предметы гардероба, например, пиджаки с необычными принтами, куртки в цвете металлик. Не знаешь, с чем носить обновку? Все просто - с белой футболкой.

Гармония (та самая)

Дружно поем припев песни Artik & Asti и восполняем баланс в образе с помощью белой футболки. Это как раз та ситуация, когда акцентов и так хватает, и важно не перемудрить. Например, ты надела "металлические" брюки − они сами по себе эффекты и не требуют лишнего обрамления. Остальные детали должны быть сдержанными - иначе рискуем добиться "попугайного" эффекта!

Вытягиваем силуэт

Белая футболка правильной пропорции, несмотря на свой псевдоопасный цвет, при грамотной стилизации может помочь скрыть несовершенства фигуры. Длинная модель прямого кроя в сочетании с обтягивающей миди-юбкой с некритичным боковым разрезом маскирует небольшой животик и бока. К образу подойдут казаки или ботфорты: небольшой каблук добавит рост, а длина сапог не допустит возникновения ненужных, визуально "укорачивающих" ноги пробелов между подолом юбки и обувью. Удобно - не то слово!