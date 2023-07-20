20 июля 2023

20 июля 2023 18:00

Названа самая популярная одежда в мире

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную одежду в мире во втором квартале 2023 года. Соответствующий материал появился на одноименном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, рейтинг наиболее востребованной одежды возглавила белая майка испанского бренда Loewe с черным логотипом марки на груди. В то же время в список вошли джинсовые шорты американского бренда премиум-класса Agolde и бейсболка итальянской люксовой марки Loro Piana.

Кроме того, в перечне оказались аксессуары. Среди них - объемные сумки Loewe и Longchamp и очки Versace Maxi Medusa Biggie.


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