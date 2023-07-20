Самые роскошные ноги Британии! Кто из английских звезд круче всех смотрится в юбках и шортах

Мы не просто так вспомнили именно о британках: в 2014-м году англичанка Александра Робертсон заявила, что природа одарила ее 120-сантиметровыми ногами и билетиком в модельную карьеру. Девушка за пару месяцев стала настоящей сенсацией, а теперь вдохновила нас на подборку британских красавиц с если не самыми длинными, но самыми красивыми ногами в стране.
В целом все модные статьи о том, как правильно одеваться, делятся на две большие категории: как удлинить ноги и как скрыть проблемные зоны. Вот он, наш редакторский хлеб с маслом и вечная проблема девушек!.. А если серьезно, то длина ног действительно воспринимается на подсознательном уровне. Если сфотографировать человека сверху, он получится комичным мультяшным персонажем - а ведь мы тоже смотрим друг на друга сверху! Поэтому все эти фэшн-хаки направлены на то, что максимально гармонизировать пропорции.
В ход идут лодочки на шпильке, слингбэки с острым мысом, брюки со штрипками, платья с подолом "укус акулы" и другие стилистические ухищрения - но героиням нашей подборки они почти что ни к чему. Эти британские дивы выглядят роскошно даже в балетках и кедах, а в шортах и мини так и вовсе могли бы претендовать на участие в показе Victoria's Secret!
Кейт Миддлтон
Конечно же, начнем с нашей любимицы Кейт. Ее фигуре мы будем завидовать вечно! Хотя восхищаться стоит не параметрам герцогини Кембриджской, а ее силой воли и целеустремленностью. Сбрасывать вес после рождения троих детей в рекордные сроки - это не шутка! Да и держать диету Дюкана, совмещая ее с королевскими обязанностями, переездами, турами и выходами в свет на шпильках нелегко. Зато результат шикарный: стройные спортивные ноги и идеальный разрез на подоле платья.
Виктория Бекхэм
Пару лет назад один из британских вопросников показал, что у Вики "самые некрасивые ноги в стране". За эту странную опцию проголосовал 71% англичан - как?! Согласны, Бекхэм испортила стопы дикой любовью к шпилькам, но к икрам и лодыжкам претензий нет никаких. Стройная лань по имени Виктория просто роскошно смотрится в мини и лосинах - и с этим не поспорить!
Эмили Блант
Скажем честно, найти фотографии Эмили с открытыми лодыжками было нелегко. Актриса не очень-то жалует мини-юбки и джинсы скинни, предпочитая макси-платья и широкие брюки. Блант признается, что завидует девушкам с модельными ногами и всегда засматривается на изящные щиколотки. Кто-нибудь может передать Эмили, что она сама выглядит отлично?
Кэтрин Зета-Джонс
Ноги Кэтрин - отдельная сущность в интернете, которая давно живет своей жизнью. Это почти что "нога Джоли", которая прижилась в Сети в виде мемов. Колени, бедра и икры Зета-Джонс обсуждают регулярно, причем то хвалят, то ругают, мол, тонус кожи не так хорош, как был когда-то. Напомним, что актриса сводит мир с ума своими ногами уже не первое десятилетие, так что моська лает, а караван Кэтрин идет.
Лили Коллинз
Лили, в отличие от коллег по нашей подборке, активно использует все фэшн-хаки для "удлинения" ног. Хотя дело не совсем в строении тела - актриса и без того тонкая и звонкая - а в росте. В начале карьеры Коллинз немного комплексовала из-за своих 165 сантиметров, потому быстро освоила каблуки. Умение ей пригодилось: в "Эмми в Париже" отдельный приз зрительских симпатий мы готовы вручить ногам Коллинз.
Лили Джеймс
Даже не задумывались о том, насколько длинные у Лили Джеймс ноги, пока не посмотрели "Пэм и Томми". Английская роза здесь превратилась в настоящую дикую орхидею! С пышным блондом (и бюстом) актриса смотрелась как настоящая супермодель, а фото в красном купальнике - просто роскошь!