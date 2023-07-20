Самые роскошные ноги Британии! Кто из английских звезд круче всех смотрится в юбках и шортах

Виктория Бекхэм

Пару лет назад один из британских вопросников показал, что у Вики "самые некрасивые ноги в стране". За эту странную опцию проголосовал 71% англичан - как?! Согласны, Бекхэм испортила стопы дикой любовью к шпилькам, но к икрам и лодыжкам претензий нет никаких. Стройная лань по имени Виктория просто роскошно смотрится в мини и лосинах - и с этим не поспорить!

Эмили Блант

Скажем честно, найти фотографии Эмили с открытыми лодыжками было нелегко. Актриса не очень-то жалует мини-юбки и джинсы скинни, предпочитая макси-платья и широкие брюки. Блант признается, что завидует девушкам с модельными ногами и всегда засматривается на изящные щиколотки. Кто-нибудь может передать Эмили, что она сама выглядит отлично?

Кэтрин Зета-Джонс

Ноги Кэтрин - отдельная сущность в интернете, которая давно живет своей жизнью. Это почти что "нога Джоли", которая прижилась в Сети в виде мемов. Колени, бедра и икры Зета-Джонс обсуждают регулярно, причем то хвалят, то ругают, мол, тонус кожи не так хорош, как был когда-то. Напомним, что актриса сводит мир с ума своими ногами уже не первое десятилетие, так что моська лает, а караван Кэтрин идет.

Лили Коллинз

Лили, в отличие от коллег по нашей подборке, активно использует все фэшн-хаки для "удлинения" ног. Хотя дело не совсем в строении тела - актриса и без того тонкая и звонкая - а в росте. В начале карьеры Коллинз немного комплексовала из-за своих 165 сантиметров, потому быстро освоила каблуки. Умение ей пригодилось: в "Эмми в Париже" отдельный приз зрительских симпатий мы готовы вручить ногам Коллинз.

Лили Джеймс

Даже не задумывались о том, насколько длинные у Лили Джеймс ноги, пока не посмотрели "Пэм и Томми". Английская роза здесь превратилась в настоящую дикую орхидею! С пышным блондом (и бюстом) актриса смотрелась как настоящая супермодель, а фото в красном купальнике - просто роскошь!

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