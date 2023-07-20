20 июля 2023

20 июля 2023 10:38

Ремни и вискоза под запретом: эти платья ни в коем случае нельзя брать в отпуск!

Отпуск в жару - это как бутылка холодной воды после марафона. Если ты тоже на последнем издыхании плетешься к заветному дню, когда офисную рубашку сменишь на летний сарафан, то как раз кстати будет напомнить, как быстро собрать чемодан на отдых и не страдать от неудобной одежды на море. Спойлер: не все, что ты носишь летом, подойдет для пляжного отдыха!

Казалось бы, что может быть проще: достаешь чемодан, в порыве предотпускной радости бросаешь туда шорты, кеды, тапочки, топы, купальники, платья, сарафаны, юбки - все, что ты носишь или собиралась носить летом. Жесткое осознание обычно приходит уже в отеле: шорты, предатели эдакие, малы, футболка настолько тонкая, что от пары капель воды становится полностью прозрачной, а сарафан, который ты рассчитывала носить все две недели, натирает плечи. Но все же было хорошо до отъезда!

Нет, тебя не сглазила коллега, которая в отпуск не ушла и теперь вспоминает тебя недобрым словом в офисе. Дело в том, что некоторая одежда хороша для лета в городе, но совсем не годится для пляжного отдыха. Так что не все то, что ты надевала на прогулку в июле, можно брать с собой в отпуск в августе! Начнем наш список запретов с платьев:

С ремнем

Это не обязательно кожаный ремень - мы говорим о любых моделях с тугим поясом и пряжкой. После нескольких часов на пляже и плотного обеда местными вкусностями меньше всего хочется почувствовать, как тебе на живот что-то давит - так зачем надевать наряд с ремнем? Лучше взять с собой свободный сарафан или платье в стиле baby doll, которое смещает талию выше, давая возможность спокойно вдохнуть.

Из полиэстра

Далеко не все синтетические ткани можно носить летом, и полиэстр к ним точно не относится. Он плохо пропускает влагу и в жаркий день превратится в парилку. Представь, как тяжело будет исследовать новую страну или просто гулять по пляжу, когда по спине течет ручеек пота! Приятного мало - так что платья из полиэстра, даже самые яркие и летние, оставляем дома. 

 

Из вискозы

Многие эксперты называют вискозу чуть ли не идеальным летним материалом из-за ее легкости и способности охлаждать тело. Но эти "плюшки" достаются тем, у кого нет реакции на ткань: некоторые люди жалуются, что в жаркий день вискоза вызывает у них сильный зуд, покраснения и даже сыпь. От греха подальше спрячь это платье в своей городской капсуле, особенно, если ты обладаешь чувствительной кожей.

Футляры

 

Возвращаемся к пункту один и мысли о том, зачем на отдыхе нам нужны платья, стесняющие движения. Ответ банален: не за чем! Так что модели, которые обтягивают фигуру и делают тебя Афродитой, стоит взять только ради романтических ужинов, а если они не планируются, то и не мучай себя. Пусть в эти неделю-две отдыхает и кожа, и сознание - ты заслужила!

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