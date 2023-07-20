Ремни и вискоза под запретом: эти платья ни в коем случае нельзя брать в отпуск!

Отпуск в жару - это как бутылка холодной воды после марафона. Если ты тоже на последнем издыхании плетешься к заветному дню, когда офисную рубашку сменишь на летний сарафан, то как раз кстати будет напомнить, как быстро собрать чемодан на отдых и не страдать от неудобной одежды на море. Спойлер: не все, что ты носишь летом, подойдет для пляжного отдыха!

Казалось бы, что может быть проще: достаешь чемодан, в порыве предотпускной радости бросаешь туда шорты, кеды, тапочки, топы, купальники, платья, сарафаны, юбки - все, что ты носишь или собиралась носить летом. Жесткое осознание обычно приходит уже в отеле: шорты, предатели эдакие, малы, футболка настолько тонкая, что от пары капель воды становится полностью прозрачной, а сарафан, который ты рассчитывала носить все две недели, натирает плечи. Но все же было хорошо до отъезда!

Нет, тебя не сглазила коллега, которая в отпуск не ушла и теперь вспоминает тебя недобрым словом в офисе. Дело в том, что некоторая одежда хороша для лета в городе, но совсем не годится для пляжного отдыха. Так что не все то, что ты надевала на прогулку в июле, можно брать с собой в отпуск в августе! Начнем наш список запретов с платьев: