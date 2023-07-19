19 июля 2023

19 июля 2023 18:21

5 цветов, которые не стоит носить вместе: мнение стилистов

Маленькое черное платье и пальто цвета верблюжьей шерсти, джинсы и белая рубашка, темно-синий джемпер с серыми чиносами - эти комбинации являются классическими, потому что в них сочетаются цвета, идеально дополняющие друг друга.

Но если одни оттенки предназначены для смешивания, другие для этого совершенно не годятся: вот каких пар советуют избегать стилисты.

Черный и темно-синий

По словам стилистки Мелони Хубер, эти два цвета слишком близки и не создают достаточного контраста, тем самым превращая наряд в одно темное пятно. Тем, кто не любит яркие оттенки, Мелони советует дополнить черный серым - аутфит останется неброским, но будет выглядеть интереснее.

Фиолетовый и красный

Как объясняет стилист и блогер Трейси Ченг, они находятся рядом в круге Иттена, и потому являются "аналогичными цветами". Яркие, они будут конкурировать друг с другом, и это не пойдет на пользу образу. Ченг советует компоновать красный с синим - она стоят на противоположных концах круга и потому создают "приятный контраст".

Желтый и зеленый

И желтый, и зеленый способны оживить любой наряд, говорит Ченг, однако при создании ансамбля лучше выбрать либо один, либо другой. "Вместе они создадут слишком резкий контраст, который не радует глаз", - считает стилистка. Она советует носить зеленый с коричневым, так как оба эти цвета считаются землистыми и потому станут гармоничной парой.

Коричневый и серый

Эта пара, объясняет Ченг, тоже не обеспечивает контраста и делает наряд тусклым и невыразительным, так как оба цвета являются приглушенными. Однако есть исключение из правил: темно-коричневый неплохо смотрится со светло-серым. Идеальным дополнением к коричневому Трейси считает темно-синий - вместе эти цвета будут выглядеть дорого и элегантно.

Коричневый и желтый

Золото и коричневый - одно из классических сочетаний, но стоит заменить первое на обычный желтый, как всё развалится, считает Хубер. "Желтый будет подавлять "негромкий" коричневый, и в итоге комбинация будет смотреться грязной", - говорит Мелони. Вместо желтого она советует использовать кремовый, если ты хочешь создать нейтральный образ, и розовый - если яркий.

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