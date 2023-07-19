19 июля 2023

19 июля 2023 14:10

Так выглядит самая модная стрижка июля: 5 примеров трендовой прически А-силуэта

Записалась на стрижку и думаешь, какой бы амбициозной идеей озадачить своего парикмахера? Тогда вдохновляйся вариантами самой модной прически этого месяца, подходящей для разных длины и типа волос.

В чем секрет по-настоящему роскошной и стильной стрижки? Любой мастер скажет: в филигранно и грамотно проработанных слоях! Этому требованию как раз отвечает самая трендовая прическа июля, названная в честь первой буквы алфавита. Так прическу нарекли не только из-за формы, напоминающей очертания буквы A, но и потому что она на голову выше всех своих "конкурентов" - С-образной, U-образной и V-образной стрижек.

 
 

 

Что же представляет из себя новая трендовая прическа? Она берет начало с пробора по центру (или чуть смещенного в сторону) и постепенно расширяется к концам с помощью красиво расположенных слоев. Такой А-силуэт стрижки чем-то напоминает джинсы-клеш и уносит нас в славную эпоху 70-х.

 

 

Кому подойдет трендовая прическа? Здесь почти нет ограничений. Ее могут смело позволить себе обладательницы прямых или кудрявых волос, а также те, кто мечтает носить челку. Главное - найти хорошего мастера, который оформит пряди у лица так, чтобы они сложились в идеальную букву А. При таких условиях уложить волосы не составит никакого труда - брашинг и фен тебе в помощь!

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