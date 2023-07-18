18 июля 2023

18 июля 2023 14:17

Естественная красота: 5 признаков, что ты в курсе тренда десятилетия

Мода на натуральность набирала обороты все последние годы, а за время самоизоляции вышла на пик. Мы составили шпаргалку, как быть в тренде. Спойлер: очень легко, ведь почти ничего не надо делать.

Натуральное окрашивание

Прошла эпоха шлемоподобного окрашивания, когда волосы по всей длине были одного цвета. Правильный оттенок - такой, будто рука парикмахера в жизни не касалась твоей головы. И твоя собственная с тюбиком краски - тоже! Естественные переливы с разницей в полтона-тон, природная гамма, переход от темных корней к "выгоревшим" концам - вот признаки актуального окрашивания. Если ты блондинка, выучи наизусть слова air touch и "балаяж", если брюнетка - "бронд" и "шатуш".

 

Аккуратные ногти

Кошачьи ногти-когти укоротились, округлились и сменили расцветку на нейтральный нюд. А три месяца карантина заставили многих "слезть с иглы" гелевого покрытия - и тут выяснилось, что под слоем долгоиграющего лака прячутся истонченные ногти-тряпочки. Вместо наращивания, стойкого покрытия и декора инвестируй в уход. Прозрачный лак на здоровых ногтях смотрится не хуже плотной "шапки" геля (тем более двухнедельной давности). К тому же нюдовое покрытие - это "новый черный" в маникюре.

Система ухода такая же, как за лицом: сначала приводим в порядок и только потом занимаемся декором. Используй восстанавливающий лак: он проникает в пластину, укрепляет изнутри и увлажняет. Средство от Eveline Cosmetics Nail Therapy Professional "Здоровые ногти 8 в 1" обещает результат уже через 10 дней! Просто наносишь его ежедневно как маску - и комплекс Eveline Cosmetics Strong Nail реанимирует ногти.

Если же хочется красоты, попробуй лаки из этой же линии Eveline Cosmetics Nail Therapy с частицами коллоидного золота или серебра: они придадут маникюру блеск плюс окажут антимикробное и противогрибковое воздействие. В дальнейшем их можно использовать как базу под маникюр для поддержания эффекта.

Минимальный макияж

Еще недавно мы учились делать дневные смоки, а сегодня нарисовать их на работу - всё равно что спуститься в метро на шпильках. Вспыхнула и затухла мода на хайлайтеры. Вместо шиммера теперь тушуем тональные основы со светоотражающими частицами - они смотрятся куда деликатнее, хотя и не способны подсветить дорогу в ночи. Актуальный макияж - минималистичный, как современная городская мода, но всегда с какой-нибудь фишкой: фиолетовой помадой, арт-стрелкой, интенсивным румянцем.

Широкие брови

Но не утрированно густые лесополосы, как это было пару лет назад. И не лощеные "соболя", пугающе одинаковые у всех модниц. Как надо? Оставляем форму максимально приближенной к натуральной, сохраняем природную асимметрию и не злоупотребляем ламинированием и окрашиванием. Если только совсем чуть-чуть (тсс!).

 

Небрежная укладка

Представь свои волосы наутро после отличной вечеринки: слегка примятые, но в целом ничего, можно и на работу. Ровно к такому эффекту надо стремиться, когда берешь в руки стайлер. Есть еще один актуальный эффект - "купалась, загорала, сушила на ветру". На помощь придут текстурирующие продукты и спреи с матирующим эффектом, например сухой шампунь. А вот прически "волосок к волоску" и локоны одиннадцатиклассницы забываем. Освободившееся время лучше потратить на маникюр - тут небрежность точно неуместна.

 

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