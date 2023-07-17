Как носить шорты, если тебе за 50: советы стилистов

"Стереотипы заставляют нас верить, что чем старше мы становимся, тем больше должны прикрываться. В некоторых случаях это правило работает, но не когда речь идет о шортах. Они шикарно смотрятся в любом возрасте и незаменимы летом - не стоит от них отказываться", - говорит стилистка Элизабет Косич.

А чтобы чувствовать себя в шортах комфортно и уверенно, возьми на заметку вот эти рекомендации экспертов.

Подумай о завышенной талии

"Такая посадка визуально удлиняет талию и делает ее тоньше. Мне нравятся широкие шорты с высоким поясом - они универсальны и придадут желаемую форму вашему силуэту", - говорит стилистка и фэшн-блогер Тара Уэст. А Косич добавляет: "Высокая талия льстит - она делит тело на трети, а это идеальная пропорция наряда. К тому же она подчеркивает изгибы, если они есть, и добавляет, если их нет".

Учитывай длину

Она важна также, как и линия талии. Стилистка Бриджит Уэст говорит, что рекомендует своим клиенткам старше 50 лет среднюю длину. "Шорты чуть выше колена смотрятся легко и непринужденно и с легкой льняной рубашкой, и со свитером, и с кардиганом и шелковым топом", - говорит она.

Подчеркни ноги

Косич уверена, что женщинам старше 50 лет не стоит бояться показывать ноги. "Если правильно подобрать шорты, ноги будут казаться длиннее, а вы сами - выше. Попробуйте шорты в вертикальную полоску или с острыми складками, чтобы вытянуть силуэт", - советует она. Дополнить такой низ она советует сандалиями под цвет кожи - они будут работать, как еще один "удлинитель" ног.

Переходи на монохром

"Подумайте о монохромном образе - это минималистично, современно и элегантно. Например, дополните классическую льняную рубашку джинсовыми шортами, кожаными босоножками и эффектным ожерельем", - рекомендует Косич.

Сшей шорты на заказ

Ох уж эти стилисты - их советы никогда не обходятся без предложения отправиться к портнихе! Уэст, например, считает, что сшить шорты на заказ - лучший способ создать стильный и утонченный образ, а также подчеркнуть свою индивидуальность. "Вы можете дополнить их на свой вкус эффектными пуговицами, отворотами, косыми карманами или широкими петлями для ремня или выбрать шикарные ткани - жаккард, фактурный твид или лен", - говорит стилистка.

Не забывай, что шорты - не только повседневная одежда