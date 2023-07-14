14 июля 2023

14 июля 2023 09:33

Названы удешевляющие образ вещи трех популярных люксовых брендов

Эксперт по элегантности Черри (фамилия не раскрывается), более известная в соцсетях по никнейму @velvetch3rry, назвала удешевляющие образ вещи трех популярных люксовых брендов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь блогерша обратила внимание на любые аксессуары и одежду марки Gucci. По ее словам, вещи упомянутого бренда часто подделывают и иногда их нелегко отличить от оригинала.

Кроме того, инфлюэнсерша призвала не покупать синюю сумку Goyard Dior. Что касается ювелирных украшений, то лучше избегать приобретения ожерелья бренда Vivienne Westwood, оформленного жемчугом и золотой подвеской в виде короны.


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