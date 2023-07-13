Стилистка назвала самое безвкусное сочетание в образе

Стилистка Наталья Осиновская назвала россиянкам самое безвкусное сочетание в образе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал появился на сайте издания "Городовой".

Речь идет о босоножках с капроновыми подследниками. По словам эксперта, данное изделие не предназначено для ежедневной носки. "Их можно использовать только при примерке обуви в магазине", - объяснила Осиновская.

В то же время специалистка отметила, что в некоторых случаях допускается носить подследники с кроссовками. "С другими моделями [обуви] не стоит надевать следки, если не хотите испортить впечатление о себе", - заключила собеседница издания.