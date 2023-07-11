Парфюмер назвала главную ошибку мужчин при использовании духов и одеколонов

Стать избирательнее в отношении ароматов и не пытаться "прикрывать" духами запах перегара призвала мужчин незрячий парфюмер, нос бренда Pure Sense Настя Вислобокова. В беседе с "Мослентой" она заявила, что представители сильного пола часто не задумываются о важности выбора духов и одеколонов.

По замечанию специалиста, большинство мужчин пахнут одинаково, потому что носят то, что кто-то подарил, или то, что первое попалось под руку в магазине.

"Все духи с приставкой Sport, которые стоят на прилавке, пахнут примерно одинаково - тип акватика, к которому мы привыкли в 1990-е. Я не говорю, что он неприятный, но он у всех очень похожий. И люди боятся выбирать что-то другое, если только это не синий флакон с огромной надписью For men", - заявила Вислобокова.

На мужской и на женской коже один и тот же аромат раскрывается по-разному. Поэтому мужчины должны быть более дерзкими в своем выборе, им стоит вернуться к концепции унисекс и остаться в ней навсегда, уверена парфюмер.

"Мужчины, которые пользуются духами с розой и не стесняются об этом говорить - это лучший вариант, который может быть", - заявила собеседница "Мосленты".

Вислобокова заметила, что многим мужчинам сегодня не хватает понимания некоторых важных моментов. Например, того, что запах перегара невозможно скрыть при помощи парфюма.

"Даже если вы обольетесь лучшими духами от Chanel, но при этом от вас пахнет перегаром, Chanel не поможет. Лично я запах алкоголя всегда чувствую, как бы человек не маскировал его духами", - призналась она.