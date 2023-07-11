Просто и элегантно: 7 сочетаний с джинсами, которые никогда не выйдут из моды

Искренне не представляем себе женский гардероб, в котором нет джинсов. Как без них можно обходиться? На работу, встречу с подругами или бойфрендом, на вылазку в магазин за какао в 9 часов вечера - деним спасает постоянно. И нужно знать всего пару "вечных" сочетаний, в которых ты всегда будешь выглядеть стильно. Даже если только что сорвалась по делам, не успев сделать ни укладку, ни макияж.

Объективности ради, вряд ли есть какие-то сочетания с джинсами, которые ты еще не видела или не пробовала. Нет можно, конечно, носить их с топом в виде бабочки, как это делала Мэрайя Кэри, или с "хрустальным" бра - ноу-хау лос-анджелесских модниц. Но сегодня мы сконцентрируемся на самых практичных и универсальных сочетаниях, которые тебя ни за что не подведут.

Уверены, ты и раньше носила что-то подобное - но присмотрись внимательнее в look'ам фэшн-блогеров из нашей подборки. В этих аутфитах есть необычные "твисты" - изюминки, которые придадут самым базовым комбинациям свежее прочтение. Предлагаем немного поэкспериментировать, сейчас самое время для удобной пары джинсов!

С рубашкой

База баз, которая работает безотказно. Деним и свободная рубашка созданы для того, чтобы носить их хоть каждый день, и это, кстати, не фигура речи. Добавь к брюкам ремень - и они будут выглядеть иначе, чем без него. Расстегни верхние пуговицы рубашки - появится игривый французский флер. Вариаций сотни!

Со свитером

Еще один союз, благословенный модными богами - широкие джинсы и удобный свитер. Тут важно не переборщить: если и верх, и низ будут мешковатыми, мы рискуем испортить фигуру. Попробуй или добавить узкие ботильоны, чтобы они обтягивали щиколотку, или джинсы с высокой талией: так мы сохраним баланс между объемом и утонченным силуэтом.

С тельняшкой

О-ла-ла, парижанка на проводе! Несмотря на то, что некоторые стилисты уже называют сочетание тельняшки, жакета и темных джинсов предсказуемым, мы все равно ему доверяем. В конце концов, сама Джейн Биркин выгуливала подобные аутфиты годами - есть ли причина не повторить за иконой?

С оверсайз-жакетом

Этот пункт можно считать вариацией предыдущего, но более современной. Оверсайз-жакеты, похожие на мужские пиджаки (мы, кстати, нередко предлагаем тебе заглянуть в мужской отдел) как раз суперпопуляны. Как и слегка увеличенные "плечики" жакета - привет, восьмидесятые!

С черной водолазкой

Нестареющая классика жанра, которая никогда не перестанет работать - комбо джинсов и черного лонгслива. Он может быть с "горлом" или без, с длинными тонкими рукавами или рукавами-буф: сочетание смотрится изящно до тех пор, пока ты соблюдаешь баланс между приталенным верхом и расслабленным низом. Согласись, невероятно стильно - а как просто!

С майкой-алкоголичкой

В сезоне 2022/2023 фэшэниста просто помешались на белых майках - спасибо Миучче Прада. Трендсеттеры нового поколения пришли в дикий восторг от вещицы, которую мы носили еще в нулевые. Но, стоит отдать им должное, предложили стильные симпатичные аутфиты: с дубленками, меховыми пальто, оверсайз-пиджаками, кожаными рубашками сверху. Весной, когда погода позволяет, именно их мы и будем повторять.

С джинсовой рубашкой

Еще один суперактуальная фишка последнего сезона - носить деним с денимом. Проверенные тотал-аутфиты легко собрать, достаточно удостовериться в том, что и верх, и низ совпадают по оттенку и материалу. Затем добавляем яркую деталь - например, куртку, повязанную на талии, как на этом фото, или пальто насыщенного оттенка - и ты будто сошла со станиц стритстайла.

С мотокурткой

Честно скажем, нам не хватило теплой осени, чтобы вдоволь насладиться мотокуртками. Придется продлевать тренд на байкеркор на следующую весну! На самом деле, джинсы с такой байкерской кожаной курткой (непременно на размер больше) всегда будут отличным решением. Не промахнешься, только будь полегче на поворотах, гонщица!

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