8 июля 2023

8 июля 2023 14:01

С какой обувью без каблука носить миди летом

С балетками

Балетки стали абсолютным хитом минувшей весны, и летом они остаются не менее востребованными. К летящим миди подбирайте моделе из тонкой кожи или текстиля: в них точно не будет жарко. Пригодятся и классические балетки, и ультрамодные Мэри-джейн, и трогательные модели с бантиками. Идеально для романтичного, но комфортного образа. 

С вьетнамками

Вьетнамки давно уже перестали быть элементом исключительно пляжного гардероба: модницы носят резиновые шлепанцы через палец в городе, а Дженнифер Лоуренс - даже на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Тем не менее, с платьями и юбками миди мы бы все-таки рекомендовали сочетать опции из кожи. Они выглядят "дорого" и изящно и здорово дополняют образ.

С лоферами

Лоферы - незаменимый элемент демисезонного гардероба и в качестве летней обуви мы их рассматриваем довольно редко. Тем не менее, к летним платьям миди они подойдут ничуть не хуже. Это может быть минималистичная модель базового кроя или романтичная опция с пышной юбкой в стиле ladylike - пара классических лоферов украсит любое платье. 

Со шлепанцами

Отличная альтернатива вьетнамкам для тех, кто не любит обувь через палец, - обычные кожаные шлепанцы. Присмотритесь к моделям на высокой подошве - они делают ногу изящнее. С такой обувью лучше сочетать самые простые платья и юбки миди из льна или трикотажа - образ получится простым, но элегантным. 

С сандалиями

Ну и, пожалуй, самый очевидный пункт в этом списке - сандалии. Очевидный, потому что, если правильно их выбрать, сочетать их можно будет вообще с любой одеждой. Они в пишутся и в более расслабленный лук, и в офисный, и в наряд для свидания. 

thesymbol.ru


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