Дизайнер рассказала, как выбирать одежду высоким девушкам

При выборе одежды девушкам, чей рост выше 180 см, стоит обращать особое внимание на длину рукавов и штанин, ширину плеч и высоту талии. Об этом "Газете.Ru" рассказала Марина Мешкова, основательница бренда одежды EVERY PERSON, передает Day.Az.

"Не стесняйтесь примерять одежду в мужском отделе. Например, джоггеры, худи, рубашки, объемные футболки, вполне подойдут для расслабленного street-style, разнообразят и украсят ваш образ", - предложила она.

По мнению дизайнера, отличным вариантом для высоких девушек будут укороченные модели брюк.

"Однако если хочется длины, ищите подходящую по росту. И еще один совет: при выборе низа обращайте внимание на модели с отворотами и на брюки с подшитым краем штанин. В этом случае можно удлинить штанины в ателье", - отметила она.

Марина Мешкова напомнила, что у высоких девушек плечи часто шире, чем у девушек среднего роста.

"Чтобы добиться правильной посадки, выбирайте одежду на размер больше. Но не в каждом случае это работает, например, объемная футболка, худи или пиджак-оверсайз будут смотреться эффектно, но с обтягивающим платьем или приталенной блузой прием не сработает", - предупредила она.

По ее словам, подбирать высоту талии и сочетать одежду важно так, чтобы не было дисбаланса: слишком завышенная талия делает верхнюю часть тела маленькой, а ноги - экстремально длинными, а заниженная - наоборот, удлиняет верхнюю часть.

"Выбирайте верх с правильной длиной рукава: или полной, или короткой, как у футболки - никаких полумер, чтобы не возникло впечатление, что вы надели вещь, которая вам мала", - посоветовала она.