16 июля 2023

16 июля 2023 17:45

Стилистка назвала портящую внешний вид обувь

Стилистка и эксперт по этикету Антония Хайэм назвала портящую внешний вид обувь. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, передает Day.Az

В первую очередь специалистка призвала отказаться от лоферов. По ее мнению, данная модель является безвкусной, особенно в сочетании с белыми носками. Кроме того, она настоятельно посоветовала не носить кроссовки бренда Yeezy, который принадлежит популярному реперу Канье Уэсту.

Помимо прочего, изящности образу не придадут кеды Panda Dunks марки Nike и угги. Последние на данный момент являются устаревшими и на них не стоит обращать внимание, считает Хайэм.


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