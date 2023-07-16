Стилист рассказал, какой головной убор носить этим летом

Стилист Александр Рогов рассказал, какой головной убор носить этим летом. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале ROGOV, передает Day.Az.

По словам Александра Рогова, в этом сезоне актуальны панамы кроше (техника вязания крючком - прим. "Газеты.Ru").

"Если спросите меня, чем разнообразить летний гардероб, то вот мой ответ - модной панамой кроше!" - заявил стилист.

В подтверждение своих слов эксперт прикрепил несколько фотографий, иллюстрирующих, как трендовый аксессуар носят звезды. Так, модель Белла Хадид надевает вязаную панаму на пляж вместе с купальником, жена певца Джастина Бибера Хейли миксует этот головной убор с худи, а певица Дуа Липа - с футболкой и джинсами.