3 июля 2023

3 июля 2023 16:34

Педикюр под цвет обуви - яркий микротренд этого лета

Hermès весна-лето 2023

Втеплое время года, когда мы все чаще надеваем открытую обувь, педикюр становится важной частью образа. Даже самые простые сандалии или вьетнамки будут смотреться куда эффектнее, если ногти будут аккуратными и ухоженными. Конечно, можно обойтись и без покрытия, но если такой вариант вам не по вкусу, существует множество других опций: от минималистичных до ярких. Если последний вариант вам ближе, обратите внимание на интересный микро-тренд с весенне-летнего шоу Hermès - там все модели носили педикюр под цвет обуви. 

Hermès весна-лето 2023

В коллекции французского бренда можно увидеть массивные сандалии на толстой подошве и множеством ремешков в самых разных цветах: от белого и нежно-розового до алого и черного. И под каждый из этих цветов идеально был подобран педикюр моделей. Эта простая, но очень эффектная идея имеет массу преимуществ. Во-первых, так педикюр становится полноценной частью вашего образа, дополняя цвет обуви и будто связывая ее с остальными оставляющими аутфита. Во-вторых, это значительно облегчает выбор цвета покрытия в салоне. Теперь вам придется выбирать не из десятков (а иногда и сотен) оттенков в палитре, а исходя из того, какую обувь вы преимущественно планируете носить в ближайшие пару недель. 

Hermès весна-лето 2023

И наконец, теперь вам не придется переживать о том, что педикюр не подойдет к тому или иному образу - он составит одно целое с обувью, так что выглядеть все будет очень гармонично. Не важно, какого цвета ваши сандалии или босоножки - черного, синего, серого, розового или желтого - цвет может быть любым, главное, чтобы оттенок лака был максимально к нему приближен. 

thesymbol.ru


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