3 июля 2023

3 июля 2023 12:00

Тренч - лучший выбор для прохладного лета

Летом в средней полосе России погода очень непредсказуемая. Как бы сильно нам ни хотелось провести все 92 дня в летящих платьях и коротких шортах, иногда приходится доставать из шкафа более теплую одежду, чтобы переждать очередное похолодание. В качестве верхней одежды на летний период мы обычно выбираем джинсовую куртку или кардиган, однако есть еще одна опция, которая не только не позволит замерзнуть, но и эффектно дополнит любой ваш лук. Мы говорим о тренче. 

Courrèges весна-лето 2023

Hermès весна-лето 2023

Конечно, речь не о тех плотных плащах с подкладкой, в которые мы стремимся переодеться в середине весны сразу после пальто и пуховиков, а о более облегченной версии классического плаща. Такие модели можно встретить в весенне-летних коллекциях дизайнеров. У Hermès, например, нашелся тонкий белый тренч, который отлично вписался в образ с коротким топом и сандалиями на высокой подошве, а на шоу Courrèges модели носили невесомые полупрозрачные комбинации-мини в паре с тренчем. Да и за пределами подиумов примеров можно найти не мало. Хейли Бибер уже носит летний тренч с джинсовыми шортами, короткой футболкой и "рыбацкими" сандалиями, а Анджелина Джоли - с элегантными платьями-футлярами и классическими лодочками. Впрочем, тонкий тренч будет здорово смотреться в десятках разных модных образов. 

Анджелина Джоли

Не бойтесь сочетать его с экстремальными мини и ультрамодными макси, с льняными брюками и карго, с соблазнительными топами с вырезами, базовыми футболками и "офисными" рубашками. Обувь к тренчу тоже подойдет любая - от кроссовок до мюлей на каблуке. Любому элегантному образу он придаст еще больше женственности и шика, а расслабленному - добавит немного строгости, чтобы лук был уместен в самых разных ситуациях. 

thesymbol.ru


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