Что носить в июле?

Даже любителям часами составлять сложные образы иногда нужно быстрое, но стильное решение. Именно для таких случаев мы составили модную шпаргалку с модными, но очень простыми луками, которые стоит примерить в этом июле. Вот 5 из них.

Акцентный топ + джинсы + вьетнамки

Лето - лучшее время носить яркие необычные вещи. Остановить выбор советуем на топе: у него может быть необычная расцветка, вырезы в неожиданных местах или объемный декор в форме цветка - последние сейчас на пике популярности. Чтобы лук смотрелся довольно простым и повседневным, дополнить топ стоит простыми джинсами и кожаными вьетнамками.

Трикотажное макси + рубашка + вместительная сумка

Комбо из трикотажного макси и вместительной сумки (особенно соломенной) вполне могло бы подойти для пляжа. Однако стоит дополнить его объемной рубашкой из льна или хлопка, сразу получим идеальное комбо для города. На ноги надевайте сандалии или мюли и не забывайте любимые солнцезащитные очки - идеальный лук на каждый день готов.

Льняное комбо + удобная обувь

С чем лучше всего носить лен? Конечно же, со льном. В таком комбо вам будет комфортно даже при высокой температуре, но при этом вы не рискуете выглядеть слишком пляжно. Так что отправиться в таком образе смело можно и в офис, и в ресторан, и на важную встречу. Брюки и рубашка могут иметь классический крой, а могут - составлять расслабленный костюм в пижамном стиле. В любом случае образ получится очень стильным.

Топ + шелковая юбка + мюли на каблуке

Нет ничего женственнее и элегантнее на лето, чем шелковая юбка. Днем комбинируйте ее с любимым топом (это может быть майка-алкоголичка или все же что-то поинтереснее) и мюлями на невысоком каблуке. Идеально подойдет модель на kitten-heel - они изящно сидят на ноге, но при этом очень комфортны в носке.

"Офисная" рубашка + мини-юбка

Если вы опасаетесь носить мини в городе, "уравновесьте" короткую юбку строгой рубашкой. Она может быть однотонной или в классическую тонкую полоску. В качестве обуви подойдет все: от шлепанцев до кроссовок. Не забудьте удобную сумку со всем необходимым и стильный головной убор.

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