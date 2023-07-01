Как выбрать солнцезащитные очки по типу лица?

Темные очки давно стали не только необходимым в быту предметом, защищающим от вредных ультрафиолетовых (УФ) лучей и снижающим нагрузку на глаза, но и важным стилеобразующим элементом. Плюс, если не хочется наряжаться в жару или ты просто "не в форме", то модная пара солнечных очков любой банальный образ превращает в интересный. А еще сразу улучшается настроение и появляется желание сделать селфи :)

Поэтому сегодня поделюсь с тобой важными правилами, как выбрать очки, чтобы они украшали твои аутфиты и гармонизировали пропорции лица, если это нужно.

Сначала давай повторим важные общие правила, которым я учу студентов:

Твои брови никогда не должны быть видны в линзах. Это не эстетично.

При примерке обрати внимание на то, что глаз должен быть строго по центру линзы. Частая ошибка, когда оправы как будто "приседают" на щеки - и когда ты смеешься, они трясутся.

Если люди могут "заглянуть" в твою оправу и через нее увидеть не только глаза, но и улицу за тобой - значит, очки тебе велики.

Твои ресницы не должны касаться оправы.

Следи, чтобы оправа хорошо прилегала к носу и ушам, но не натирала и не давила.

Чем ярче и толще будет оправа, тем меньшим будет казаться лицо.

Итак, с базовыми правилами примерки мы разобрались, а теперь давай обсудим, какие именно модели как раз и стоить примерить.

"Авиаторы"

Если у тебя ярко выраженные скулы и достаточно угловатая линия подбородка, как у Анжелины Джоли, присмотрись к модели "авиаторы" - линзы с анатомической формой хорошо выравнивают пропорции лица. Еще один неоспоримый плюс этой модели в ее стилистической всеядности. "Авиаторы" можно носить круглосуточно, они отлично сочетаются с деловым костюмом, прекрасно дополняют спортивный образ с легинсами и кроп-топом, незаменимы для casual-аутфитов с джинсами и шортами.

"Вайфареры"

"Вайфареры" - пластиковые оправы в форме горизонтальных прямоугольников - считаются универсальными. Но для разных типов лица стоит подобрать свою вариацию: так, к квадратным лицам лучше выбирать модели трапециевидной формы со скошенными уголками.

Девушкам с более округлой формой лица лучше остановиться на классическом прямоугольном варианте. Обладательницам формы "овал" подойдет любая вариация "вайфареров". Классические очки выпускают в черном пластике с черными линзами, что добавляет образу строгости. Но если душа просит веселья и экстравагантной детали, примерь цветные пластиковые модели с цветными линзами.

"Стрекоза"

Если у тебя широкие, высокие и выразительные скулы, тебе отлично подойдет модель "стрекоза" с супербольшими округлыми линзами, закрывающими половину лица. Эту модель обожают голливудские звезды за их таинственность.

На первый взгляд очки кажутся чересчур большими, но после примерки ты заметишь, что образ стал на капельку женственнее, утонченнее - интересный побочный эффект. Особенно хороши эти оправы с мягкими, чуть небрежными летними укладками. Подойдет "стрекоза" практически всем, за исключением обладательниц круглого лица.

"Кошачий глаз"

Девушкам с узким подбородком рекомендую оправы с приподнятыми заостренными внешними верхними уголками - модель кошачий глаз". Они хитренькие, лукавые, игривые - это прекрасная "изюминка" в любом современном образе.

Такая форма хорошо помогает скорректировать пропорции для формы лица "ромб" и "сердечко".

"Клабмастер"

Четкие прямые линии подбородка прекрасно скорректируются моделью "клабмастер" с округлыми линзами. Верхняя часть усилена пластиковыми "дугами", напоминающие линию бровей, а по низу линзы идет тоненький металлический ободок. Комбинация металла и пластика делает оправы легкими и удобными.

Привлекая внимание к глазам и подчеркивая линию бровей, такая "клабмастер" смягчает черты и делает линии в нижней части лица визуально более плавными. Старайся выбирать оправу таким образом, чтобы линия бровей шла параллельно верхней дуге линзы.

Оправы сложной геометрической формы, например, шести- или восьмигранники, прекрасно подойдут модницам с округлыми чертами лица - очки добавят нужную резкость. И вообще это полезный трюк: выбирать оправу, контрастирующую с твоей формой лица: геометрия - отличный способ гармонизации!

thevoicemag.ru