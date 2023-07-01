1 июля 2023

1 июля 2023 12:13

Во что не стоит инвестировать: 4 тренда лета-23, которые скоро выйдут из моды

Тотал-деним

Вещи из денима - это классика. Но при этом мода на джинсовый тотал-лук постепенно идет на спад. Если верить данным аналитической платформы Tagwalk, в коллекциях сезона осень-зима 2023/24 джинсовых образов было на 33% меньше, чем сезоном ранее. А значит, "канадский смокинг" к осени немного подрастеряет свою актуальность.

Розовый

И хотя сейчас барбикор безусловно находится на пике популярности, к осени доминирование розового цвета пойдет на спад. Согласно данным из отчета Tagwalk, в осенне-зимних коллекциях образов в розовых оттенках на 37% меньше, чем в этом сезоне. Выводы делайте сами.

Неон

Этим летом яркие "кислотные" оттенки все еще популярны, но это буквально последние всплески этого тренда. К осени мир моды окончательно перейдет на сдержанную "тихую роскошь" и более приглушенные тона. Так что инвестировать в жакет цвета фуксии или сумку оттенка лайма прямо сейчас мы бы не советовали.

Все в стразахЭтим летом яркие "кислотные" оттенки все еще популярны, но это буквально последние всплески этого тренда. К осени мир моды окончательно перейдет на сдержанную "тихую роскошь" и более приглушенные тона. Так что инвестировать в жакет цвета фуксии или сумку оттенка лайма прямо сейчас мы бы не советовали.

Все в стразах

Сияющие образы, изобилующие стразами, пайетками и глиттером тоже доживают свои последние дни. Судя по все большему нарастанию тренда на "тихую роскошь", их актуальность вернется разве что к ближайшим праздникам. Так что надевайте блестящие платья и сверкающие босоножки на ближайшие летние вечеринки: осенью они вам едва ли пригодятся.

thesymbol.ru


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