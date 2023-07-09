9 июля 2023

9 июля 2023 12:00

Стилистка раскрыла способ сэкономить на шопинге

Популярная блогерша раскрыла способ сэкономить на покупке различных предметов гардероба. Соответствующий ролик опубликован в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 75 тысяч подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инфлюэнсер Джен Грэм рассказала, что всю жизнь ходит на шопинг в секонд-хенды, избегая массмаркетовые магазины и люксовые бутики. По словам стилистки, таким образом ей удается приобретать модную одежду и дизайнерские вещи. "В благотворительных магазинах всегда есть такие крупные бренды, как Zara и H&M, и более дорогие марки", - уточнила она.

Среди плюсов шопинга в магазинах подержанных вещей героиня материала также отметила возможность постоянно менять стиль без вреда для бюджета. "Это более экономичный способ разнообразить свой гардероб в соответствии с постоянно меняющимися тенденциями. Я нахожу товары как минимум в три раза дешевле", - сказала блогерша.


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