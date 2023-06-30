8 примеров, что серебряные джинсы идеально сочетаются с базовыми вещами

Все мы любим базовые вещи: их легко сочетать друг с другом и вписывать в десятки стильных образов. Тем не менее, в любом гардеробе стоит иметь хотя бы несколько необычных вещей, которые, может быть, и не станут основой для любого вашего образа, но однозначно помогут выглядеть ярко и не как все. И если изучить последние тренды, а также фото главных модных инфлюенсеров, становится понятно: в этом сезоне лучший претендент на звание такой вещи - брюки серебряного цвета.

Металлик, обычно характерный для холодного времени года, в этом сезоне неожиданно стал одним из главных трендов весенне-летних коллекций. Кто-то из дизайнеров осторожно использовал его лишь для обуви и аксессуаров, кто-то - одевал моделей в "доспехи" с ног до головы. Мы же предлагаем компромисс: серебристые брюки будут достаточно заметными, но при этом не помешают создать множество образов, подходящих не только для вечеринки, но и для повседневной носки.

Самый простой способ - сочетать яркие брюки с простым базовым верхом. Идеальным выбором станет классический жакет - не все время же носить его с джинсами и костюмными брюками. Под него можно надеть тонкий свитер, водолазку с высоким горлом, рубашку с отложным воротником, футболку, или топ - здесь все зависит от погоды и температуры в помещении, где вы собираетесь находиться. От этой формулы можно легко отклониться в любую сторону, дополнив "металлические" брюки объемным худи с капюшоном или женственной блузой с объемными рукавами. Что касается обуви, здесь тоже есть масса вариантов: от классических лодочек до кроссовок, от ботильонов на kitten-heel до балеток. Главное - дать волю фантазии и не бояться экспериментов.

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