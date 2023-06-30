3 модных способа носить джинсовые шорты в городе

Как ни крути, летом обойтись без пары шортов практически невозможно. В брюках, даже тонких льняных, порой бывает жарко, а в платьях - неудобно. Именно поэтому обходить стороной этот летний маст-хэв мы не рекомендуем. При этом в джинсовых шортах мы часто рискуем выглядеть слишком пляжно, что смотрится не совсем уместно в большом городе. Впрочем, этого легко избежать, если правильно составить образ. Ниже мы выбрали 3 лучших способа.

С рубашкой

Самый простой способ сделать образ более классическим - заменить майку или футболку на классическую рубашку. Ее можно заправить в шорты или носить на выпуск, застегнуть на все пуговицы или оставить расстегнутой, надев в низ топ, - вариантов масса. В любом случае аутфит выйдет очень удобным, но в то же время отлично подходящим для города.

С жакетом

Это комбо из разряда "сочетание несочетаемого" отлично подойдет для самых разных случаев. Жакет лучше выбирать широкого кроя с объемными плечами - вместе с джинсовыми шортами он образует эффектный контраст. Дополнить такой наряд можно лоферами, балетками или босоножками с тонкими ремешками и вместительной сумкой.

Тотал-деним

Тотал деним - большой тренд этого сезона. Поэтому в не самые жаркие дни можно смело дополнить джинсовые шорты такой же курткой. В таком комбо особенно хорошо будут смотреться длинные шорты, так называемые "джорты". Под джинсовку надевайте простую трикотажную майку или, наоборот, женственный топ с вырезами. Обувь сюда подойдет любая: от кроссовок до туфель на каблуке.

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