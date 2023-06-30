30 июня 2023

30 июня 2023 19:02

3 модных способа носить джинсовые шорты в городе

Как ни крути, летом обойтись без пары шортов практически невозможно. В брюках, даже тонких льняных, порой бывает жарко, а в платьях - неудобно. Именно поэтому обходить стороной этот летний маст-хэв мы не рекомендуем. При этом в джинсовых шортах мы часто рискуем выглядеть слишком пляжно, что смотрится не совсем уместно в большом городе. Впрочем, этого легко избежать, если правильно составить образ. Ниже мы выбрали 3 лучших способа. 

С рубашкой 

Самый простой способ сделать образ более классическим - заменить майку или футболку на классическую рубашку. Ее можно заправить в шорты или носить на выпуск, застегнуть на все пуговицы или оставить расстегнутой, надев в низ топ, - вариантов масса. В любом случае аутфит выйдет очень удобным, но в то же время отлично подходящим для города. 

С жакетом

Это комбо из разряда "сочетание несочетаемого" отлично подойдет для самых разных случаев. Жакет лучше выбирать широкого кроя с объемными плечами - вместе с джинсовыми шортами он образует эффектный контраст. Дополнить такой наряд можно лоферами, балетками или босоножками с тонкими ремешками и вместительной сумкой. 

Тотал-деним

Тотал деним - большой тренд этого сезона. Поэтому в не самые жаркие дни можно смело дополнить джинсовые шорты такой же курткой. В таком комбо особенно хорошо будут смотреться длинные шорты, так называемые "джорты". Под джинсовку надевайте простую трикотажную майку или, наоборот, женственный топ с вырезами. Обувь сюда подойдет любая: от кроссовок до туфель на каблуке.

thesymbol.ru


Просмотров: 123

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 690
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 4 011
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 4 396
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 964
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 4 646
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 4 513
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 591
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 4 027
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 4 082
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 4 347
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье