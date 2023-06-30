Лето — это мини. Самые модные мини-юбки лета-23

На протяжении последней пары сезонов на подиумах царит минимализм. Однотонные макси простого кроя, разнообразные вариации классической "офисной" рубашки, плечистые жакеты и "анонимные" сумки. Коснулся тренд на минималистичные вещи и мини-юбок, практически в каждой коллекции можно было найти модель простого кроя. При этом, такая вещь по-прежнему останется достаточно эффектным элементом любого образа. Во многом, благодаря длине. Рассказываем, как выглядят самые модные мини-юбки этого лета.

Первое, что сразу бросается в глаза, - простота кроя. Никаких оборок и рюш, сложного декора и прочих элементов. Мини на подиумах были максимально простыми, но при этом совсем не скучными. Например, у 16 Arlington можно отыскать модель из шелка в модном в этом сезоне оттенке сливочного масла. Такая юбка легко впишется в десятки разных образов, но при этом все равно будет смотреться очень эффектно. Другой вариант - мини из кожи, как у Lanvin. Конечно, в самые жаркие дни такую юбку не наденешь, зато она отлично подойдет для прохладных вечеров.

И все же, даже в этом царстве минимализма нашлось место ярким моделям. Одной из самых популярных моделей этого сезона стала мини-юбка в технике кроше. Модель с оборками, как у Alberta Ferretti, можно комбинировать с таким же вязанным бра, чтобы получить идеальный пляжный образ, а можно - дополнить более закрытым верхом и смело отправляться в город. И все же в самом роскошном исполнении мини-юбка в стиле бохо нашлась в коллекции Isabel Marant: расшитая пайетками и металлическими клепками, такая модель точно станет центральной деталью всего образа. Носить такую юбку модно будет как каждый день, так и на вечеринки. "Верх" к такому "низу" мы настоятельно рекомендуем выбрать простой - это позволит не перегрузить образ. Днем носите яркую мини с майкой-алкоголичкой или простой футболкой, а вечером - с топом бра или полупрозрачной однотонной блузой.

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