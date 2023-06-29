С какой обувью без каблука носить макси летом

C балетками

Балетки из весеннего списка маст-хэвов перекочевали в летний: эта удобная пара обуви пригодится даже в самые жаркие дни. С юбкой или платьем макси балетки составят идеальное сочетание в романтическом стиле - одеться так можно и в офис, и на свидание, и на прогулку с друзьями. Балетки одинаково хорошо подойдут к приталенному платью-макси, к юбке из льна и женственной блузе или к комбо из юбки из денима и простой трикотажной майки.

С кроссовками

Еще один обувной маст-хэв на любой сезон - это кроссовки. И да, носить их можно не только с шортами и брюками-парашютами, но и с длинными юбками и платьями. Это могут быть модели из денима, льна, хлопка или трикотажа: пара аккуратных кроссовок на тонкой подошве в любом случае подойдет идеально. Кстати, кроссовки тоже лучше выбирать летние - так вы будете чувствовать себя комфортно даже в самые жаркие дни.

С вьетнамками

Вьетнамки окончательно перестали быть элементом исключительно пляжного гардероба: Дженнифер Лоуренс, например, успела выгулять пару резиновых шлепок через палец на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Впрочем, для города все же лучше подойдут модели из кожи - они смотрятся куда универсальнее, да и ходить в них будет комфортнее. Они одинаково хорошо подойдет к комбо из длинной юбки и топа и к минималистичному платью макси.

Со слингбэками

Слингбэки - любимая обувь всех модниц. Причем особой популярностью в этом сезоне пользуются именно модели на плоском ходу. Комбинировать их можно буквально с любой одеждой, однако мы бы советовали дополнить ими образы с юбками и платьями макси. Они красиво сидят на ноге, подчеркивают ее изящество, а если вы выберете модель с заостренным мысом - еще и визуально вытянут рост.

Со шлепанцами

Еще одна пара обуви, перекочевавшая в повседневный гардероб из пляжного, - кожаные шлепанцы. Носить их можно куда угодно и с чем угодно, и юбки и платья в пол - не исключение. Долго ходить в них едва ли получится, однако если вам нужно пройтись на небольшое расстояние - шлепанцы станут идеальным выбором.

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