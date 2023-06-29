Юбка макси и кроп-топ — самое модное комбо лета 2023

Красота, как известно, - вопрос пропорций. Именно от них (и их правильного соотношения) в конечном итоге зависит то, насколько гармоничным получится ваш образ. Особенно это касается луков с укороченными вещами - кроп-топами, бра, короткими рубашками и жакетами. В идеале их нужно уравновешивать противоположными по крою и духу вещами. например, юбками макси. Юбка в пол отлично "собьет спесь" с соблазнительного короткого топа и сделает весь силуэт более "правильным" и выверенным. Тем более что летом 2023 это комбо вырвалось в число самых модных. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на хроники стритстайла и сводки с показов сезона весна-лето 2023 на основных Неделях моды. Дизайнеры Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Милана поддерживают нас в этой идее.

Этот микротренд - по сути дела, комбо из самых модных вещей сезона. Как мы уже знаем, длина макси сейчас на пике популярности - ей удалось сдвинуть с пьедестала даже заполонившие все год назад микро-мини в духе 2000-х. Неважно, какую фактуру вы выбираете - актуально абсолютно все, от плотного денима до струящегося мягкого шелка, соблазнительно облегающего все изгибы фигуры. Главное правило: лучше всего с коротким "верхом" смотрятся длинные юбки с высокой или классической средней посадкой. Они подчеркнут вашу талию, сделают ноги буквально бесконечными и помогут избежать нежелательного "дробления" фигуры, которое как раз может искажать пропорции. Осталось только подобрать стильные сандалии и романтичную сумку-корзину - и вы готовы к летнему променаду. Такой лук будет одинаково уместен и на морском берегу, и в городских джунглях.

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