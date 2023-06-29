Это лето — лучший повод почувствовать себя королевой. Буквально. Ключевой тренд сезона — whimsical royalty core

Whimsical royalty core - самый ироничный и нарядный тренд лета. Что это такое? Если разбирать его на составные части, то окажется, что речь идет обо всех сарториальных атрибутах монарших особ прошлого: корсетах, кринолинах и фижмах, длинных "оперных" перчатках, воротниках-стойках, барочных принтах и даже замысловатых диадемах. Правда, в самых ироничных, экстравагантных и даже слегка абсурдных прочтениях. Фактически, whimsical royalty core - это новая итерация прошлогоднего regencycore, вошедшего в моду стараниями создателей сериала "Бриджертоны". Но если этот тренд был завязан на сстиле эпохи Регентства, то его новая версия уже не ограничивается одним конкретным историческим периодом. Это микс цитат из истории костюма, который каждая девушка может интерпретировать на свой лад,. Кто-то ограничится лишь драматичными длинными перчатками, надетыми с простой футболкой и джинсами, а кто-то решится на настоящий кринолин посреди белого дня. Никаких ограничений - только полет вашей фантазии.

Откуда взялась эта тенденция? Как мы уже заметили, она напрямую связана с прошлогодним сумасшествием, вызванным "Бриджертонами". Но, вполне вероятно, есть и иная причина: уход из жизни Елизаветы II и коронация Карла III тоже вызвали новую волну интереса к разного рода королевским атрибутам. К тому же именно whimsical royalty core - здоровая оппозиция уже успевшей набить оскомину "тихой роскоши" с ее минимализмом и сдержанностью. Современная мода - это спектр. И если на одном его конце будет что-то очень лаконичное, то на другом - обязательно нечто вычурное и экстравагантное. И в этом, пожалуй, и есть главная прелесть сегодняшнего разнообразия трендов: любая девушка может найти в нем что-то на свой вкус. И потом, драматичная, даже слегка театральная мода - это еще и ответ на тревожную новостную повестку, способ ненадолго сбежать от пугающей реальности. Эскапизм - одна из главных движущих сил моды. Именно он помогает нам пережить сложные времени и делает мир вокруг чуточку более терпимым. Так что если пышное платье с тугим корсетом и усыпанная стразами тиара спасут кого-нибудь от нервного срыва, то их покупка - не такая уж и плохая идея. Тем более что на ее необходимости настаивают Dior, Loewe, Zimmermann, Balmain, Vivienne Westwood и многие другие - а кто мы такие, чтобы спорить с такими авторитетами?

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