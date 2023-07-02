2 июля 2023

2 июля 2023 18:18

Как выглядят самые модные летние брюки с эффектом «бесконечных ног»

К летним брюкам у нас, как правило, есть два требования. Во-первых, они должны быть изготовлены из тонкой дышащей ткани, чтобы в них спокойно можно было ходить даже в самые жаркие дни. Во-вторых, такие брюки должны быть универсальными: много пар брюк в летнем гардеробе явно не к чему, а значит всего одна пара должна легко вписываться в любой образ. В целом, соответствия этим двум критериям зачастую достаточно, но что, если к ним можно добавить еще и третий - визуальную корректировку фигуры и эффект "бесконечных ног". Именно их обеспечивают самые модные брюки этого лета. Рассказываем, как их правильно выбрать.

Christian Dior весна-лето 2023

Речь, конечно же, идет о брюках в вертикальную полоску. О способности этого принта стройнить знают все, а поскольку этим летом он в тренде, ей обязательно стоит воспользоваться. Однако не любые полосатые брюки обеспечат эффект "бесконечных ног". Первое, на что стоит обратить внимание - длина и посадка. Выбирайте длинные, очень длинные брюки - главное, чтобы вы могли в них свободно передвигаться. Что касается посадки, мы бы советовали обратить внимание на опции с высокой талией - именно она, в сочетании с длиной штанин, позволит вытянуть силуэт и удлинить ноги.

PROENZA SCHOULER PRE-FALL 2023

Еще одна важная деталь - брюки должны быть широкими или хотя бы расширяющимися к низу. С облегающими моделями оптическая иллюзия работать не будет. Полоска на брюках при этом может быть разная: едва различимая или очень контрастная, толстая или тонкая - вариантов масса. Здесь все зависит от ваших личных предпочтений и уже имеющихся в гардеробе вещей, с которыми вы планируете сочетать брюки. Впрочем, с этим проблем возникнуть не должно: полосатый принт уже давно превратился в классику, так что вписать в образ его будет очень легко. Чтобы не перегружать образ большим количеством рисунков, брюки лучше дополнить однотонным верхом - так образ останется достаточно минималистичным. Чтобы усилить эффект "бесконечных ног", комбинировать брюки лучше с обувью на каблуке или высокой подошве. В принципе, ваша любимая пара кроссовок тоже подойдет отлично.

PORTS 1961 весна-лето 2023

thesymbol.ru


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