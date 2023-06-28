28 июня 2023

28 июня 2023 10:37

Как носить шорты-бермуды летом?

Ни одно лето не обходится без шортов. Они помогают комфортно пережить жару, а если правильно их выбрать, подойдут не только для пляжа, но и для города. В последнем случае лучше обратить внимание на шорты-бермуды - широкие и длиной до колена. Они будут смотреться уместно даже в офисе или в ресторане, особенно, если правильно их стилизовать. Вот 3 классные идеи.

C майкой и жакетом

Классная альтернатива брючному костюму на лето - комбо из жакета и длинных шортов. Это может быть костюм с шотами, а могут быть отдельные опции контрастных цветов, которые с легкостью можно будет носить и по отдельности. В рубашке под пиджаком летом может быть слишком жарко, поэтому вместо нее лучше надеть топ или трикотажную майку. Обувь к этому комбо подойдет любая: от кроссовок до мюлей на каблуке. 

И все-таки рубашку со счетов списывать не стоит, ведь именно в паре с ней бермуды образуют самое универсальное летнее комбо. Ее можно заправить в шорты или носить на выпуск, застегнуть на все пуговицы или оставить расстегнутой, надев в низ топ, - вариантов масса. В любом случае аутфит выйдет очень удобным, но в то же время отлично подходящим для города. С ярким топом и вьетнамками

 

Идеальный наряд для тех, кому не хватает по-настоящему летнего настроения в большом городе. Для этого комбо лучше всего подойдут бермуды из денима. Дополните их любым любимым топом или боди яркого цвета с принтом или без. Поверх топа можно накинуть рубашку, а можно - оставить все как есть. Вьетнамки станут финальным штрихом в этом комбо. 

thesymbol.ru


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