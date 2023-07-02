Какой купальник выбрать на это лето?

Пляжный сезон уже начался, поэтому россиянки активно покупают купальники и готовятся к отпуску. "Газета.Ru" поговорила со стилистами и выяснила, на какие цвета и фасоны стоит обратить внимание в этом сезоне, передает Day.Az.

Особенность именно этого сезона - купальники с разрезами, которые стали актуальны после появления этого тренда в вечерней одежде, рассказывает стилист и историк моды Яна Демченко.

"Если вы ищете что-то "свежее", смело покупайте модель с разрезами на бедрах, в области декольте, ключиц, спины или на боках. Чем неожиданнее будет дизайнерское решение, тем лучше - главное, чтобы силуэт оставался гармоничным", - говорит Демченко.

Также она отметила, что крайне популярны в этом сезоне бикини с принтом, при этом чем веселее расцветка, тем лучше. "Другой вариант - текстурированная ткань. Например, жатая или похожая на гофрированное полотенце. Оба решения отлично вписываются в винтажную эстетику и будут гармонировать с аксессуарами в духе ретро", - сказала стилист.

В бренде Lavarice отметили, что в мае у них больше всего приобрели купальников красных цветов. Именно этот оттенок доминировал на большинстве показов сезона "Весна-лето 2023". "В лидерах продаж мая - розовые и желтые оттенки, которые всегда выигрышно смотрятся на любом загаре и на кадрах напротив голубого океана", - добавила Светлана Ничушкина, главный исполнительные директор Lavarice.

Однако при выборе цвета не следует ориентироваться только на вкусовые предпочтения. Как отметила Яна Демченко, лаконичные купальники в бежевом, белом и других сдержанных оттенках будут смотреться эффектно на женщинах со спортивной фигурой и загорелой кожей, а вот остальные рискуют в них "потеряться". Спасет ситуацию добавление яркого оттенка, например, насыщенного голубого или красного.

Мария Петерсон, fashion-эксперт и сооснователь онлайн платформы для профессионалов модного бизнеса fashionsfera, предлагает отталкиваться от типа фигуры при выборе модели купальника.

Треугольник или груша: узкие плечи и широкие бедра

"Чтобы фигура смотрелась максимально выигрышно, сделайте акцент на верхней части купальника благодаря деталям кроя или отделке. Если необходимо визуально увеличить грудь, отдайте предпочтение моделям с воланами, оборками, бахромой или принтом с крупным рисунком - они добавят необходимый объем".

Перевернутый треугольник: широкие плечи и узкие бедра

"С таким телосложением не рекомендуется дополнительно утяжелять верхнюю часть, поэтому лучше, если у купальника будут максимально узкие бретели. Также подчеркнуть красоту и атлетичность плечевого пояса позволят купальники-бандо без бретелей и халтеры. Что касается низа, девушкам с таким типом фигуры очень идут как классические трусы, так и шортики".

Прямоугольник: плечи и бедра имеют приблизительно одинаковую ширину, нет четко выраженной талии

"Отдавайте предпочтение слитным моделям купальников, в особенности темных оттенков или с мелким принтом, например, гусиная лапка. Что касается выбора бикини, трусы с завышенной талией - это именно то, что нужно, чтобы создать эффект тонкой талии".

Яблоко: пышные округлые формы

"Девушкам с такой женственной фигурой стоит подчеркнуть зону декольте благодаря форме балконет и различным декоративным элементам в области груди. Высокие вырезы на бедрах позволят зрительно удлинить ноги. Кроме того, для данного типа фигуры трусы с завышенной талией также будут смотреться идеально. Главное правило - избегать принтов и отдавать предпочтение однотонным моделям".

"Он должен быть плотным и упругим, чтобы модель держала форму. Если есть подкладка, она может помочь не только избежать просвечивания, но и сохранять правильный силуэт", - сказала стилист Яна Демченко.

Она посоветовала выбирать однотонные купальники с акцентом на зону декольте и отказаться от лишних деталей, особенно если они мелкие, а присмотреться к широким беретелям, эффектным бантам и другим лаконичным акцентам.