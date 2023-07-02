2 июля 2023

2 июля 2023 09:05

Стилист рассказала, какие летние вещи больше не в моде

Классические укороченные жакеты, шорты с цветочным принтом, юбки-карандаши до колена и обтягивающие брюки больше не в моде. Об этом "Газете.Ru" рассказала Лилия Фаттахова, стилист, дизайнер, создатель круизного бренда одежды Cruise de Luxe, передает Day.Az.

"В первую очередь, избавляемся от коротких шорт - цветных или с цветочным принтом. Туда же отправляем классические укороченные жакеты, едва застегивающиеся в зоне декольте и шифоновые блузки в цветочек из искусственных тканей", - заявила она.

По мнению стилиста, платья с обилием акцентов в виде цветочков и рюш тоже больше не акутальны.

"Юбки-карандаши до колена и обтягивающие брюки стоит убрать подальше. Туда же, где должны лежать трикотажные платья в катышках и потерявшие цвет и форму льняные базовые вещи", - сказала она.

Главными трендами этого лета Лилия Фаттахова назвала широкие джинсы с низкой или средней посадкой, брюки карго, приталенные жакеты или пиджаки "с мужского плеча" и однотонные асимметричные платья.

"Актуальны также базовые джинсы "мамс" с высокой посадкой, рваные джинсы в голубом цвете, рубашки и блузки из шелка, хлопка, льна и вискозы, льняные брюки палаццо или шелковые из хорошей натуральной костюмной ткани. А юбку-карандаш до колен замените на более удлиненную - до середины икры", - посоветовала она.


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