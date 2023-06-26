26 июня 2023

26 июня 2023 10:30

С чем носить эспадрильи летом-2023 - показывает Натали Портман

С чем носить эспадрильи летом-2023: показывает Натали Портман

В последнее время нашего идеально "белого лебедя" Натали тут и там ловят папарацци: хотят поймать эксклюзив в драматичной истории актрисы и ее мужа Бенжамена Мильпье, подозревающегося в измене. И в какой-то момент фотографы сумели запечатлеть слезы звезды, но Портман быстро взяла себя в руки: пара дней - и вот она уже сияющая шагает на French Open. 

Ни намека на грусть и несобранность - только отличный летний look, который мы уже хотим повторить. Платье Claudie Pierlot - дань тренду на коттеджкор, который в 2023-м году все так же силен, как и 3 года назад. А значит, выбирать свою модель.

И обязательно добавляем к платью эспадрильи. За эту модель босоножек мы стоим горой и готовы повторить сотню раз: это просто идеальная летняя обувь. Легкая, нейтральная, удобная, дышащая - что еще нужно? Добавим сюда женственный подъем и комфортную танкетку и получим простую причину, почему своим эспадрильям не изменяют королева Летиция и Кейт Миддлтон.  

Плюс - классная плетеная шляпка, чтобы не обгореть на солнце (но о креме с SPF все равно не забудь). Пара простых аксессуаров, темные очки - вуаля, блестящий образ а-ля Натали Портман готов. То, что нужно летом!
thevoicemag.ru


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