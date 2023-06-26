С чем носить эспадрильи летом-2023 - показывает Натали Портман

В последнее время нашего идеально "белого лебедя" Натали тут и там ловят папарацци: хотят поймать эксклюзив в драматичной истории актрисы и ее мужа Бенжамена Мильпье, подозревающегося в измене. И в какой-то момент фотографы сумели запечатлеть слезы звезды, но Портман быстро взяла себя в руки: пара дней - и вот она уже сияющая шагает на French Open.
И обязательно добавляем к платью эспадрильи. За эту модель босоножек мы стоим горой и готовы повторить сотню раз: это просто идеальная летняя обувь. Легкая, нейтральная, удобная, дышащая - что еще нужно? Добавим сюда женственный подъем и комфортную танкетку и получим простую причину, почему своим эспадрильям не изменяют королева Летиция и Кейт Миддлтон.