Наследницы империи Gucci выставили на продажу пентхаус в Нью-Йорке за $35 млн

Наследницы основателя дома Gucci вновь выставили на продажу свой пентхаус на Манхэттене после многолетних попыток найти на него покупателя. Об этом сообщает NY Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 2016 года сестры Алессандра и Аллегра Гуччи пытаются продать двухуровневый пентхаус в Мидтауне с видом на Эмпайр-стейт-билдинг. В дом ведут две внутренние лестницы и два отдельных лифта. Сам пентхаус разделен на "развлекательный этаж" и этаж со спальнями. Кроме того, в доме есть два дровяных камина, большой кинозал, кухня для персонала, 13 спален, 10 ванных комнат и сауна.

"Планировка рассчитана на проживание нескольких членов семьи и/или персонала, что соответствует стилю жизни, тесно связанному с богатством нескольких поколений", - сказал агент по недвижимости Лой Карлос.

Впервые правнучки Гуччио Гуччи выставили пентхаус на продажу в 2015 году, запросив за него $45 млн. Спустя год они снизили цену до $35 млн., но покупатель так и не нашелся. По мнению агента, если раньше эта сумма была слишком завышенной, то сегодня, это вполне приемлемая цена.

"Да, раньше цена была немного завышена. Но сейчас, по сравнению с прошлыми годами, она стала вполне конкурентоспособной", - уточнил Лой Карлос.