Дизайнер назвала всегда актуальные женские летние вещи

Всегда актуальные женские летние вещи назвала в интервью "Мосленте" дизайнер одежды Валерия Антонова (Утушкина). По ее словам, джинсовые шорты и льняные брюки никогда не выйдут из моды, передает Day.Az.

"Джинсы всегда будут основным элементом повседневной моды, это справедливо и для укороченных фасонов в теплые месяцы. В то время как модные силуэты, цвета и длина могут меняться, базовая пара голубого цвета и длиной не слишком короткая и не слишком длинная, несомненно будет стабильна в меняющихся тенденциях", - сказала она.

Льняные брюки и блейзеры отлично подходят для лета, особенно людям с повышенным потоотделением. Эксперт рекомендует присмотреться к приталенным брюкам или модели на шнурках.

Далее Антонова назвала базовую белую майку или топик, которые можно носить с шортами, юбкой, тенниской, джинсами, под блейзером или кардиганом, и простой белый сарафан. Его стоит выбирать из классической ткани - хлопка и льна.

"Жемчужные украшения будут уместны всегда и везде. Они могут придать элегантность повседневному образу в той же мере, в какой они подходят для формального наряда", - заключила Антонова.