20 июня 2023

20 июня 2023 17:49

Белый — главный летний цвет. Как модно одеться в него с ног до головы

Хейли Бибер

Белый цвет традиционно считается летним. Во-первых, в светлой одежде гораздо проще пережить жару: она не поглощает, а отражает солнечный свет, а значит - в ней будет сложнее перегреться. Во-вторых, даже чисто психологически в теплое время года хочется носить как можно меньше мрачных оттенков, даже  всю зиму вы носили исключительно тотал-блэк. И наконец, как только вы сможете обзавестись хотя бы легким загаром, одежда белого цвета моментально его подчеркнет и сделает тон кожи более красивым. Одним словом - сплошные плюсы. Рассказываем, как модно одеться в белый с ног до головы и где искать главные маст-хэвы в летнем оттенке.

Coperni весна-лето 2023

A.W.A.K.E. Mode весна-лето 2023

Немало белых тотал-луков мы увидели на модных показах сезона весна-лето 2023. Дизайнеры предлагают носить брючные костюмы с топами и туфлями, летящие юбки макси с романтичными блузами, трикотажные майки-алкоголички с джинсами и множество разнообразных платьев от мини до миди. И все это, конечно же, в белоснежном оттенке. При этом от сложной многослойности летом лучше отказаться - даже если все составляющие такого образа будут белого цвета, едва ли вы будете чувствовать себя комфортно, когда столбик термометра пересечет отметку в 25 градусов. 

Jonathan Simkhai весна-лето 2023

Собирайте любые модные в этом сезоне комбо из белоснежных вещей - ограничений нет никаких. Главное, чтобы все вещи были одного оттенка. Мы редко об этом задумываемся, но у белого цвета оттенков не меньше, чем у любого другого. Так что не стоит смешивать кипенно-белый, с молочным и цветом слоновой кости - едва ли получится красиво. Как только вам надоест носить total-white, белоснежные элементы легко впишутся в любой другой лук. В конце концов, белый абсолютно универсален и будет здорово сочетаться с любым другим оттенком: от нежно-розового до насыщенного кобальтового синего. 

thesymbol.ru


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