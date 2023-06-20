Как ухаживать за летней обувью, чтобы она служила дольше

Качественная обувь - покупка, как правило, дорогостоящая, поэтому совершается на несколько сезонов вперед. При этом привлекательный вид обуви хочется сохранить на протяжении всего периода ее носки, а не ограничиться первыми несколькими месяцами после приобретения. Сделать это не так трудно, особенно если соблюдать несколько правил ухода. Правда в случае с летней обувью мы зачастую и вовсе о нем забываем - кажется, что в отсутствие снега и слякоти ей уже ничего не грозит. И это большое заблуждение, ведь прямые солнечные лучи могут быть для нее опаснее любых традиционно зимних "капризов" погоды. Ниже мы собрали несколько ключевых правил, которые помогут продлить жизнь летней обуви и сохранить ее привлекательный вид.

Ежедневно очищайте поверхность обуви

Летом мы часто забываем о необходимости очищать обувь каждый вечер. Зимой в течение дня на ней с большой вероятностью оказывается грязь или остатки реагентов, используемых для растворения снега и льда, так что вопрос ежедневной чистки даже не встает. Летом же обувь по возвращении домой часто кажется чистой, однако это совсем не так. Помимо бактерий, которые могут размножаться на ее внутренней поверхности, на внешней оседает пыль. Причем не обычная, а с микроскопическими частичками бензина и прочих вредных веществ, которые легко найти на улице. Долго оставаясь на поверхности обуви, они могут разъедать материал и ускорять потерю привлекательного вида.

Используйте увлажняющие средства для кожаной обуви

Высокие температуры, прямые солнечные лучи, а в центральных регионах нашей страны еще и низкая влажность - все это не самым лучшим образом сказывается на состоянии кожаной обуви. Кожа легко выцветает, трескается и изнашивается буквально за один сезон. К счастью, с этим можно бороться при помощи специальных увлажняющих и защитных средств. Это тот самый случай, когда подобные средства - не маркетинговый ход, а настоящая необходимость.

Стирайте текстильную обувь строго в соответсвии с рекомендациями

Все эти бесконечные правила ухода и непонятные значки, которые есть на любой этикетке, пишутся не просто так. Текстильная обувь действительно хороша тем, что ее можно привести в идеальный вид, просто постирав. Если говорить об общих рекомендациях, делать это стоит руками (либо на режиме ручной стирки без отжима в машинке) и с использованием специальных чистящих средств для обуви. Их составы специально подобраны так, чтобы удалить все загрязнения, не повредив при этом изделие.

Не оставляйте обувь под прямыми солнечными лучами

Полностью защитить обувь от солнца невозможно, все же мы носим ее на улице, где от него никуда не скрыться. Однако воздействие ультрафиолета на обувь можно легко минимизировать, полностью исключив ее контакт с прямыми солнечными лучами дома. После стирки не стоит сушить ее на балконе или у открытого окна, а хранить лучше в темном и сухом шкафу. Эту рекомендацию выполнить совсем не сложно, зато на качестве обуви это отразится моментально.

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