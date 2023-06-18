Брюки в этом цвете подойдут девушкам с любым типом фигуры

При поиске идеальных брюк все сразу думают про модели в черном цвете. За годы аксиома "хочешь выглядеть стройнее - носи черный "успела порядком поднадоесть. Да и надевать темные вещи летом совсем не хочется. Освежить аутфит помогут бежевые брюки - при правильном выборе они не только сделают лук визуально легче, но и будут выигрышно смотреться на любой фигуре.

КАК ВЫБРАТЬ БЕЖЕВЫЕ БРЮКИ

Чтобы низ в оттенках бежевого не полнил, а смотрелся удачно, важно обратить внимание на несколько деталей. Во-первых отдавайте предпочтение прямому крою и моделям палаццо на высокой талии. Несмотря на то, что в тренде максимально "низкие" брюки из нулевых, этот вариант лучше оставить не для базовых образов. Высокая посадка визуально удлинит ноги, в то время как заниженная укоротит их и в сочетании со светлым цветом будет полнить. От зауженных вариантов, кюлотов и бананов тоже лучше отказаться - такие модели выигрышно смотрятся только на определенных типах фигур, а большинству девушек они визуально прибавят пару килограммов и сделают ниже. Широкие варианты не только сделают вас визуально выше, но и скроют несовершенства бедер.

Еще один важный момент, который стоит учитывать - оттенок. Вариантов бежевых брюк множество - от светло-песочного до телесного, уходящего в розовый. Стильно будет выглядеть любое решение, кроме моделей с желтым подтоном. Но если вам важно, чтобы брюки не полнили, то отдавайте предпочтение холодным оттенкам - они помогут создать стройнящий эффект и не сделают силуэт объемнее, как это происходит с теплыми вариантами.

Также при поиске такого низа откажитесь от вариантов с декором и принтом - оставьте их менее официальным моделям. Выбирая брюки без украшений, вы точно сохраните правильные пропорции фигуры. Если хочется, чтобы низ выглядел эффектнее, дополните образ широким ремнем с необычной пряжкой - он подчеркнет талию и выведет образ на новый стильный уровень.

С ЧЕМ НОСИТЬ БЕЖЕВЫЙ НИЗ

Самым актуальным вариантом в 2023-м будет тотал-лук с бежевыми брюками. Дополнить низ топом, футболкой, блузой или жакетом в тон - точно удачное решение. Такое сочетание выглядит "дорого" и визуально вытягивает силуэт.

Чтобы образ выглядел ярче, срифмуйте бежевый низ с верхом пастельных или сочных оттенков. Первые помогут разнообразить классические аутфиты, а вторые сделают лук более летним. Только откажитесь от черного - делая ставку на светлые или конфетные оттенки, вы получите гармоничный образ, а в сочетании с темным - слишком мрачный. Эти образы лучше оставить для осени.

graziamagazine.ru