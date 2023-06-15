Лето в городе: как носить соломенную корзинку вместо сумок-тоутов

Тренды трендами, но некоторые вещи вечны. Неотъемлемый атрибут любого летнего сезона - соломенные сумки-корзины. И если раньше они были уместны разве что на пляже (или, на худой конец, пикнике), то сегодня они превратились в универсальные летние аксессуары, которые в городских джунглях смотрятся так же органично, как и за их пределами. Меж тем, история этой вещи - одна из самых долгих. Первые плетеные корзины относятся еще ко временам Древнего Египта: древнейшие образцы насчитывают по несколько тысяч лет. В разных регионах мира корзины плели из соломы, пальмовых листьев, бамбука и других растительных материалов.

Но вплоть до середины прошлого века никто и не думал рассматривать эту незатейливую вещицу в качестве модного аксессуара. Плетеные корзины использовали для хранения и переноски вещей, но на этих чисто прикладных функциях все и заканчивалось. И лишь в 50-е, когда мир начал оправляться от разрушительных последствий Второй мировой, а путешествия постепенно становиться более массовым явлением, плетеные сумки стали ассоциироваться с отпуском и пляжем. Их стали продавать на курортах Лазурного берега и Италии, где они стали попадать в руки американского и европейского джет-сета.

Главными негласными амбассадорами наметившегося тренда стали знаменитые актрисы. Первой к их популяризации приложила руку Одри Хепберн: звезда, выросшая в Голландии и Бельгии, часто носила корзины вместо сумок в детстве - так что для нее это было своего рода трогательный "привет" из прошлого. А вот для лондонской компании The Eaton Bag Company, выпускавшей плетеные сумки - лучшей рекламой: в то время у них буквально взлетели продажи.

Но настоящий взрыв популярности сумок из соломы пришелся на 70-е. Все благодаря Джейн Биркин. До того, как появилась одна из главных it-bags мира, названных ее именем, англо-французская актриса и певица предпочитала всем аксессуарам именно трогательные соломенные корзинки. Выгуливала она их и с полупрозрачными платьями, и с расслабленными джинсами клеш, и даже с тренчами и пальто. Благодаря многочисленным фото возлюбленной Сержа Генсбура с корзиной в руках, у нас всегда есть источники вдохновения для летних образов. Сегодня же плетеные сумки (уже не всегда похожие на классические корзины) выпускают все бренды - от масс-маркета до самого что ни на есть "тяжелого люкса". И найти ту, что соответствует именно вашему бюджету и представлениям о прекрасном, не составит никакого труда.

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