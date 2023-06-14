14 июня 2023

14 июня 2023 14:20

Забудьте про брюки карго! Если карго, то бермуды — самая трендовая альтернатива

Givenchy весна-лето 2023

Летом безотказно работает принцип "чем короче, тем лучше". Юбки и платья миди стремительно превращаются в мини, футболки - в кроп-топы, а брюки и джинсы - в шорты. Оно и понятно: под палящим летним солнцем обнажаться хочется уже не из идейных соображений, а исключительно ради собственного комфорта. Просто потому что в закрытой одежде рано или поздно становится невыносимо жарко. В этом сезоне эта тенденция добралась до ультрамодных карго: прямо на наших глазах они укорачиваются и превращаются (совсем как во всем известной комедии "Бриллиантовая рука") в шорты-бермуды. А мы и не против: это не только удобно, но еще и очень стильно.

Да, бермуды-карго - новый летний тренд, о котором стоит знать. От уже знакомых вам брюк их отличает лишь одна деталь - длина. Все остальные признаки на месте: и цветовая гамма, и расслабленный крой, и используемые материалы. И, конечно, главное - крупные накладные карманы, без которых теперь никуда. Со знаковых брюк сезона они перекочевали не только на шорты, но и на юбки, жилеты и даже сумки. Кстати, дело тут не только в моде, но и в практических соображениях: большие накладные карманы вполне способны заменить собой сумку и освободить ваши руки, что вполне отвечает тренду на удобство и утилитарность. В общем, не видим причин не присмотреться к этому тренду. Тем более что на необходимости рассмотреть покупку бермудов с накладными карманами настаивают Givenchy, Zimmermann, Tom Ford и Stella McCartney. А кто мы такие, чтобы спорить с этими авторитетами?

Stella McCartney весна-лето 2023

Givenchy весна-лето 2023

Tom Ford весна-лето 2023

Zimmermann весна-лето 2023

thesymbol.ru


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