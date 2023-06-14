Самый модный цвет лета 2023

Перед летними оттенками стоит непростая задача. Они должны не только быть модными и выгодно подчеркивать вашу внешность, но еще и освежать - давать то едва уловимое ощущение прохлады, которое можно получить, глядя на них. Поэтому в ход обычно идут все оттенки синего - от голубого до цвета морской волны. Или зеленого. Но есть и альтернативы. Похожий эффект могут дать оттенки мороженого - цвета, в которые обычно окрашены вкусы любимого летнего десерта. Например, красивый фиолетовый оттенок - или цвет черничного мороженого. Или же светло-желтый цвет лимонного сорбета. Ну а любителям клубничного вкуса подойдет нежно-розовый - такой же, как у сладкого пломбира.

Розовый вообще находится на пике популярности - спасибо за это фильму Греты Гервиг "Барби" и вездесущему барбикору. Но именно в летние месяцы мы бы советовали выбирать этот специфический оттенок клубничного мороженого - пастельный, но не совсем бледный. Именно его предпочитают многочисленные бренды, показавшие розовый в своих весенне-летних коллекциях: этот тренд поддержали Chanel, Carolina Herrera, Burberry, Christopher Kane, Blumarine и даже Balenciaga. Носить этот цвет можно как тотал-луком, так и в качестве небольшого акцента - на ваше усмотрение. Актуальна будет как сумка или обувь в этом оттенке, так и платье или комбинезон.

thesymbol.ru