Главные тренды моды лето 2023

Парадокс: лето, как и любой другой сезон, наступает каждый год в одно и то же время - но всякий раз застает нас врасплох. Неизменно в самый последний момент мы осознаем, что не успели разобрать гардероб, прихожая все еще завалена верхней одеждой и теплой обувью, а идеальное платье для долгих летних вечеров не куплено. Но без паники: время для подготовки к любимому времени года еще есть. И мы спешим вам в этом помочь. Чтобы облегчить эту задачу, мы собрали полный гид по ключевым трендам сезона. Теперь вы сможете найти ответы на все интересующие вас вопросы в одном месте.

Что вообще носить летом 2023? Как собрать гардероб на сезон, чтобы точно быть в тренде? Какую обувь выбрать в наступающем сезоне? Какие сумки окажутся самыми модными в 2023 году? А какие при этом не выйдут из моды? Можно ли этим летом носить сандалии и босоножки, которые вы купили еще год назад? Какие платья лета 2023 будут не только самыми красивыми, но еще и сделают из вас настоящую звезду стритстайла? Неужели в этом сезоне единственная модная длина юбки - это макси (спойлер: не совсем так)? Где найти идеальный брючный костюм на весь сезон - и даже больше? Все, что вы хотели знать о самых модных вещах лета 2023 - в одной большой подборке. Кстати, самое время отправляться на шопинг.

Льняной жакет - мастхэв лета 2023

Жакет - незаменимая основа любого гардероба. И если весь год мы носим плотные модели из костюмной шерсти, меняя под ними топы на кашемировые водолазки, то в теплое врем года от любимого гардеробе приходится отказываться. Однако, если вы не можете представить свою жизнь без жакета даже в жаркую погоду, на помощь придут модели изо льна. Этот натуральный материал отлично дышит и отводит влагу, но при этом выглядит по-прежнему благородно и "дорого". Так что такой жакет пригодится летом для самых разных случаев: от похода в офис до прогулки в парке.

Пышные платья и юбки-баллоны - тренд лета 2023

Мы давно привыкли к неожиданным модным камбэкам: в списки трендов то и дело возвращаются давно забытые фасоны, о которых мы благополучно забыли на последние 10-15 лет. В этом сезоне триумфальное возвращение совершили юбки-баллоны. В 80-е пышные юбки и платья носили все главные модницы от принцессы Дианы до Мадонны, затем они снова ненадолго показались в нулевых и исчезли с модной арены практически на двадцать лет. Рассказываем, где искать юбки и платья-баллоны этим летом и на что обратить внимание при выборе.

Летом 2023 вам необходимы минималистичные босоножки

Настало время искать идеальные босоножки на лето. Среди главных трендов сезона - отказ от сложных силуэтов и "одноразовых" тенденций, которые утратят свою актуальность через полгода. Так что на пике популярности в этом сезоне будут босоножки максимально простого фасона. первое, на что стоит обратит внимание - отсутсвие лишнего декора. Босоножки должны быть минималистичными. В идеале - однотонная модель, состоящая из нескольких тонких ремешков. Такие здорово подойдут к любой одежде: от классических брюк до расслабленных карго, от шелковых юбок-макси до экстремальных мини, которые так обожает Хейли Бибер. С цветом можете определяться сами: благодаря простоте кроя такие босоножки останутся универсальными даже в красном, желтом или голубом оттенке, так что в этом вопросе советуем отталкиваться исключительно от своих предпочтений. Еще один важный пункт - это каблук. Чтобы пара была не только красивой, но и удобной, отдельное внимание советуем обратить внимание на босоножки на kitten-heel.

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