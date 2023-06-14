Какие джинсы носить летом: 5 модных моделей

Barrel leg

На форму этого кроя намекает само его название: barrel в переводе с английского - бочонок. Вот и эти джинсы по крою похожи именно на него. Поэтому они широкие в бедрах, но узкие и слегка укороченные (до щиколотки или чуть выше) книзу. Впрочем, встречаются и удлиненные варианты. Идеально смотрятся с челси, мюлями на массивном каблуке и простыми кроссовками.

Металлик

Джинсы, которые не выглядят, как джинсы - звучит странно, правда? Тем не менее, это один из главных трендов сезона. Речь идет о дениме с блестящим металлизированным покрытием. Они сияют ярче любых пайеток и станут альтернативой привычным нарядным вещам для тех, кто не любит очевидные решения.

Карго

Джинсы и брюки карго все еще на вершине популярности - вопреки всем, кто считал их временной забавой модного сообщества. Летом 2023 года в этом смысле ничего не изменится. И помните: чем больше карманов - тем лучше. Не только из соображений эстетики: в них действительно можно носить свои личные вещи.

Puddle

Ультраширокие и ультрадлиные джинсы заслужили свое название ("лужица" в переводе с английского) благодаря тому, как они собираются в районе щиколотки. Несмотря на всю непрактичность (такие джинсы буквально подметают собой улицы), они будут одними из самых популярных этим летом.

Прямые

Тренды трендами, а классику никто не отменял. Джинсы прямого кроя - все еще самые популярные. Это, пожалуй, самый комплиментарныый силуэт: он действительно идет абсолютно всем. А уж в сочетании с высокой посадкой и подавно: так вы получите эффект бесконечно длинных ног.

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