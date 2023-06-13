13 июня 2023

13 июня 2023 20:00

5 модных летних комбо, которые всегда выглядят «дорого»

Порой "дорогой" образ вовсе не требует больших затрат. Даже вещи из масс-маркета могут смотреться статусно и эффектно, если правильно сочетать их между собой. Вот 5 примеров стильных летних комбо, которые всегда выглядят "дорого". 

Шелковая юбка и классическая рубашка

Базовая хлопковая сорочка белого или другого нейтрального цвета, несмотря на свою простоту, легко может стать основной для множества эффектных образов. Например, в паре с шелковой юбкой миди или макси она составит расслабленное, но в то же время женственное комбо, которое можно надеть в самых разных случаях. Если весь день вам предстоит провести на ногах, дополнить такой наряд лучше кроссовками или удобными балетками, а для вечернего выхода или похода в ресторан - слингбэками на kitten-heel или любимыми босоножками. 

Трикотажный топ и льняные брюки

Льняные брюки в летнем гардеробе стоит иметь не только (и не столько) из-за их статусного вида, но и просто из соображений комфорта. Впрочем, с приданием "дороговизны" образу они справляются ничуть не хуже, чем с сохранением вашего комфорта в жару. В пару к ним советуем подобрать топ из тонкого трикотажа - он может быть на широких бретелях или с вырезом халтер. Кожаные сандалии и вместительная сумка красиво завершат образ.

Платье-комбинация и пиджак

Шелк - идеальная ткань для создания "дорогого" образа, он красиво подчеркивает фигуру и эффектно струится и переливается. Главное, чтобы блеск ткани был деликатным, а не искусственным - последний очень дешевит вещь. Выбирайте комбинации длины миди и макси, а поверх - надевайте широкоплечий пиджак. Он добавит образу больше строгости и согреет прохладным летним вечером. 

Костюмные брюки и жилет

В целом, костюм-тройка идеально подходит под характеристику "дорогой", однако летом мы предлагаем отложить его верхнюю часть и оставить только жилет и брюки. На лето идеальным выбором станет костюм из льна, хотя ничуть не хуже подойдет и тонкий хлопок. Дополнять такое комбо можно разной обувью и аксессуарами: в зависимости от того, куда вы собираетесь в нем отправиться.

Прямые джинсы и белая рубашка

Еще один "дорогой" образ с классической белой рубашкой. Удивительно, но для статусного и эффектного лука порой достаточно джинсов с правильной посадкой и классической рубашки свободного кроя. Конечно, деловым такой образ не назовешь, однако в офис или на встречу с друзьями можно отправляться в нем.

thesymbol.ru


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