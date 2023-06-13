Челка «Макдональдс» — самая модная этим летом. Что это такое и кому она подойдет

Если вы хотите изменить жизнь - начните с прически. Эта фраза давно стала крылатой, и если для кардинальных изменений в жизни все же потребуется что-то большее, чем новая стрижка, то эффектно освежить образ она вам точно поможет. Чтобы не потеряться во множестве актуальных вариантов, можете изучить наш гид по модным стрижкам, а если ваши длина и форма прически вас полностью устраивают - украсьте ее челкой. Тем более, что среди актуальных трендов нашлась новая классная форма, которая подойдет любой форме лица и не доставит хлопот при укладке. И это челка "Макдональдс".

После хвоста-медузы и стрижки-осьминога, мы уже думали, что названия причесок нас уже не удивят, однако челке "Макдональдс" это удалось. На деле все оказалось достаточно просто: никакого отношения к картошке фри и бургерам эта челка не имеет - просто в классическом варианте укладки своими очертаниями она напоминает фирменную букву "M" c закругленными изгибами. По своей сути эта челка напоминает классическую челку-шторку, но в отличие от последней ее длина от середины лба к краям становится чуть длиннее. Укладывать челку обязательно нужно на прямой пробор, придавая ей объем у корней. Это можно делать при помощи фена и щетки-браш или специального круглого стайлера. Можно воспользоваться и более традиционным методом и накрутить челку на бигуди. Чтобы укладка лучше держалась, на корни необходимо нанести средство для объема, а по длине, по деланию, - средство легкой фиксации.

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