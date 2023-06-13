13 июня 2023

13 июня 2023 12:02

Как носить льняные вещи, чтобы выглядеть модно

Одежда из льна - лучший выбор на лето. Этот натуральный материал позволяет чувствовать себя комфортно даже в самые жаркие дни, но при этом не выглядит слишком пляжно и будет уместен в любой ситуации. Собрать льняной гардероб на лето не составит труда: в ассортименте брендов представлено множество опций, самые классные из которых мы собрали в этом гиде. Правда после покупки сразу встает вопрос: а как носить льняные вещи, чтобы выглядеть стильно? Рассказываем о самых модных вариантах. 

Эльза Хоск

Первая категория льняных вещей - это разнообразные платья и сарафаны. Они просты в стилизации, потому что требуют только обувь и пару аксессуаров. В зависимости от того, куда вы собираетесь, с льняными платьями одинаково хорошо будут смотреться и босоножки на каблуке (особенно, на невысоком kitteh-heel) и кожаные шлепанцы. При желании поверх платья можно накинуть рубашку, но это вовсе не обязательно. Также просто носить костюмы: вам не придется задумываться о сочетаемости вещей. Это может быть классический костюм-тройка с жилетом и брюками с защипами или более расслабленный вариант в пижамном стиле.

Также не стоит списывать о счетов костюмы с юбками - от мини до макси. Как только вам надоест носить составляющие льняного костюма вместе, их всегда можно будет надеть по отдельности - и это его главное преимущество. Брюки или юбку можно легко сочетать с майками-алкоголичками, оверсайз-футболками с принтами, рубашками (льняными или хлопковыми), топами с вырезами и даже блузами - простор для фантазии огромный. То же самое касается и верхней части костюма - пиджаки, жилеты и рубашки из льна можно смело комбинировать с юбками и шортами из денима или трикотажа, шелковыми макси и любым другим "низом", что найдется в вашем гардеробе. В поисках модного вдохновения мы отправились в соцсети инфлюенсеров и ниже делимся самыми классными луками с льняными вещами, которые стоит повторить этим летом. 

thesymbol.ru


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