Надоели все рубашки из вашего гардероба? Попробуйте носить их наполовину расстегнутыми

Весенне-летние показы подарили нам интересный стилистический лайфхак на случай, если все имеющиеся в гардеробе рубашки и блузки успели надоесть. Быстро "освежить" их можно, если носить наполовину расстегнутыми. Или даже застегнутыми всего на одну пуговицу. Справедливости ради, этот прием совсем не новый: модницы так делали еще в 90-е. И наверняка вы хоть раз видели кадры из фильма "Большие надежды", на которых Гвинет Пэлтроу в ярко-зеленом костюме Donna Karan демонстрирует именно такой способ носить блузку.

В этом сезоне к этому старому новому тренду обратились многие дизайнеры. Причем таким образом можно носить самые разные варианты рубашек и блуз. Например, это хороший способ носить наскучившую "офисную" сорочку, как в коллекции Peter Do. Комбинировать ее можно с любым низом от классических брюк до кожаной юбки. Таким же способом можно носить, например, шелковые блузы, как на шоу Dries Van Noten и No.21, джинсовые рубашки, как у Blumarine, или кожаные, как у Versace.

При этом существует несколько способов застегнуть рубашку: можно оставить только две пуговицы в середине, чтобы вырез был и сверху, и снизу. Другой вариант - застегнуть верхнюю половину пуговиц полностью, а нижнюю - оставить расстегнутой. Одним словом, вариантов масса. Так что если в вашем гардеробе остались рубашки, которые вам надоели, это отличный и абсолютно бесплатный способ подарить им новую жизнь.

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