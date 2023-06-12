5 модных и очень простых летних образов, которые легко повторить

Даже тем, кто любит наряжаться, иногда хочется собраться за пару минут, не тратя много времени и сил на сборы. При этом, жертвовать стилем тоже не хочется. Специально для таких случаев мы выбрали 5 модных и простых формул для повседневных летних образов, которые включают в себя не более трех элементов.

Льняные брюки + костюмный жилет + кожаные шлепанцы

Льняные брюки - лучшая основа для летнего образа. В целом, к ним можно подобрать любой верх, однако действительно трендовое комбо они составят с костюмным жилетом. Под него можно надеть футболку или, майку-алкоголичку, как любила носить Кейт Мосс, однако мы бы советовали надевать его прямо на голое тело. Дополнить наряд будет достаточно только кожаными шлепанцами и отравляться хоть в офис, хоть на прогулку.

Простое макси + вьетнамки

За платьем макси, каким бы простым оно ни было, всегда остается аура официального вечернего наряда, поэтому его надо уравновесить правильной обувью. С этой задачей лучше всего справятся кожаные вьетнамки. Это комбо, как показал минувший Каннский кинофестиваль можно выгулять даже на красной дорожке, однако мы бы советовали ограничиться городом. Поверх платья можно накинуть объемную рубашку или дополнить образ аксессуарами, хотя и без них оно будет смотреться очень стильно и элегантно.

Яркий топ + джинсы + сандалии

Если зимой в случае, когда нечего надеть, нас спасало комбо из джинсов и свитера, летом на смену последнему приходит топ. Он может быть базовым (все та же белая майка-алкоголичка вполне подойдет), однако мы бы советовали присмотреться к более ярким моделям. Топ может иметь необычный цвет или сложную драпировку - в сочетании с джинсами и сандалиями смотреться он будет не скучно, но и не вычурно.

Льняная рубашка + юбка миди + мюли

Еще один льняной маст-хэв - рубашка свободного кроя. Носить ее можно в самых разных комбинациях, однако мы предлагаем сочетать ее с юбкой миди прямого или А-силуэта. В качестве обуви идеально подойдут мюли, однако вы можете выбрать любую другую пару из любимых - кроссовки, балетки и даже слингбэки на невысоком каблуке. Наряд абсолютно универсален и будет смотреться уместно как в офисе, так и на ужине в ресторане.

Брюки-парашюты + топ + вьетнамки

Если вы успели обзавестись ультрамодными брюками-парашютами - они станут отличной основой для еще одного простого и модного образа. Просто дополните их трикотажным топом - в цвет или контрастным - и кожаными вьетнамками. Более простого сочетания просто невозможно придумать, однако выглядит оно очень стильно. Дополнять этот аутфит можно по-разному, а можно и вовсе оставить все как есть и отправляться на прогулку.

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