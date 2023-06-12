Как ухаживать за льняными вещами, чтобы они служили дольше

Лен - лучшая ткань для лета. Это аксиома, не требующая доказательств. Он дышит, хорошо отводит влагу, в нем не жарко, но смотрится он при этом очень благородно - так что ваш образ не рискует получиться слишком пляжным. Качественная вещь из льна - покупка не из дешевых, так что к уходу за ним стоит относиться со всей ответственностью. Рассказываем, какие правила стоит соблюдать, чтобы продлить льняной одежде срок службы.

Как стирать лен

Льняная ткань очень легко деформируется, поэтому во время стирки необходимо исключить любое агрессивное механическое воздействие. Если у вас есть на это время, лен лучше всего стирать руками. Впрочем, у современных стиральных машин как правило есть не менее щадящие режимы - например, "ручная стирка" или "тонкие ткани". Чтобы изделие не село, температура воды не должна быть выше 30 градусов, а средство для стирки - максимально деликатное. В идеале - купить специальный гель для стирки льна: он не содержит агрессивных веществ, которые могут поверить льняные волокна.

Кстати, если ваша техника позволяет стирать вещи без отжима, рекомендуем воспользоваться именно этим режимом, а по завершении стирки самостоятельно отжать вещи в мягком полотенце. Для этого необходимо аккуратно разложить их на полотенце, сложить его в несколько раз, избегая выкручивающих движений, и оставить на 5-10 минут. Так полотенце впитает всю лишнюю влагу, а ткань не получит никаких повреждений.

Как сушить лен

Изделие может легко деформироваться не только во время стирки, но и во время сушки. Именно поэтому сушить лен рекомендуется на горизонтальных поверхностях, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Если не соблюсти эти условия, льняные вещи могут выцветать и деформироваться.

Как гладить лен

Гладить лен стоит слегка влажным. Вещь можно не досушить после стирки или, если ткань полностью сухая, намочить водой из пульверизатора с мелким распылителем - ведь лен не должен стать слишком мокрым. Температуру на утюге не стоит выставлять больше 200 градусов - показатели выше могут быть опасны для структуры ткани. Еще один полезный лайфхак: лен стоит гладить с лицевой стороны. Так вещь дольше сохранит свой первозданный вид.

Как хранить лен

Если речь идет о вещах, которые можно хранить в сложенном виде, - этот вариант станет самым оптимальным. Если же вещь необходимо повесить (например, платье или жакет), важно правильно выбрать вешалку. Ее размеры должны точно совпадать с плечевым швом вещи - в противном случае она ее деформирует. Брюки и юбки также можно хранить на специальных вешалках с прищепками.

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