12 июня 2023

12 июня 2023 09:22

Боксеры+оверсайз-рубашка — самое модное комбо для жаркой погоды

Bottega Veneta осень-зима 2023/24

Летом сложно обойтись без шортов. Даже если открытым ногам вы предпочитаете тонкие льняные брюки и длинные юбки, иногда именно шорты становятся необходимым дополнением к образу. Среди самых актуальных в этом сезоне: шорты-бермуды, модели изо льна и, конечно, боксеры на резинке. На подиумах и за их пределами в этом сезоне боксеры носят с самыми разными вариантами "верха" - от маек-алкоголичек до романтичный блуз, однако лучшей парой для них станут оверсайз-рубашки. Рассказываем, где искать самые модные комплекты этого лета. 

В первую очередь важно правильно выбрать ткань. Лучшим выбором станут тонкий хлопок и лен - такие комплекты можно будет носить даже в самую жаркую погоду. Оптимальная длина для боксеров - до середины бедра. Они будут уместны и в отпуске, и в городе и хорошо сядут на любую фигуру вне зависимости от роста или телосложения. Впрочем, в первую очередь стоит ориентироваться на свои собственные предпочтения: ничуть не хуже будут смотреться как удлинненные, так и совсем короткие модели. В этом сезоне особой популярностью пользуются яркие цвета, однако если вы не готовы в них облачаться, ничуть не хуже будут смотреться модели пастельных оттенков. Если однотонная ткань кажется слишком скучной - выбирайте комплекты с принтом. Классическим полосатым или более оригинальным, вроде цветочного или тропического. Шорты и рубашку можно будет носить как в комплекте, так и по отдельности, вписывая в самые разнообразные образы.

12 STOREEZ, 10 980 руб.

MANGO, рубашка 4 699 руб., шорты 4 699 руб.

ACADEMIA, 18 450 руб. (ЦУМ)

ACADEMIA, 20 850 руб. (ЦУМ)

thesymbol.ru


Просмотров: 121

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 431
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 808
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 4 191
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 773
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 4 396
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 4 243
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 345
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 823
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 887
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 4 086
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье