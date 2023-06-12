Боксеры+оверсайз-рубашка — самое модное комбо для жаркой погоды

Летом сложно обойтись без шортов. Даже если открытым ногам вы предпочитаете тонкие льняные брюки и длинные юбки, иногда именно шорты становятся необходимым дополнением к образу. Среди самых актуальных в этом сезоне: шорты-бермуды, модели изо льна и, конечно, боксеры на резинке. На подиумах и за их пределами в этом сезоне боксеры носят с самыми разными вариантами "верха" - от маек-алкоголичек до романтичный блуз, однако лучшей парой для них станут оверсайз-рубашки. Рассказываем, где искать самые модные комплекты этого лета.

В первую очередь важно правильно выбрать ткань. Лучшим выбором станут тонкий хлопок и лен - такие комплекты можно будет носить даже в самую жаркую погоду. Оптимальная длина для боксеров - до середины бедра. Они будут уместны и в отпуске, и в городе и хорошо сядут на любую фигуру вне зависимости от роста или телосложения. Впрочем, в первую очередь стоит ориентироваться на свои собственные предпочтения: ничуть не хуже будут смотреться как удлинненные, так и совсем короткие модели. В этом сезоне особой популярностью пользуются яркие цвета, однако если вы не готовы в них облачаться, ничуть не хуже будут смотреться модели пастельных оттенков. Если однотонная ткань кажется слишком скучной - выбирайте комплекты с принтом. Классическим полосатым или более оригинальным, вроде цветочного или тропического. Шорты и рубашку можно будет носить как в комплекте, так и по отдельности, вписывая в самые разнообразные образы.

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